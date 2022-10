Pomeriggio 5, Barbara D’Urso furiosa con l’ospite: “Ma lo capisci cosa hai combinato? “

A Pomeriggio 5 Barbara D’Urso perde le staffe e zittisce l’ospite in studio

Il Bellaviagate tiene ancora banco nei salotti televisivi e ad occuparsi del caso questa volta è stato Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. La conduttrice televisiva ieri ha avuto come ospite nel suo programma Gegia, che è stata al centro dell’attenzione per le parole poco carine dette al suo ex coinquilino.

Pomeriggio 5: Barbara D’Urso ancora sul caso Marco Bellavia

Marco Bellavia è il celebre presentatore Mediaset bullizzato all’ultimo GfVip dopo aver confessato di soffrire di depressione e di avere problemi di equilibrio mentale. Parole accolte con sberleffi e addirittura insulti dagli altri concorrenti, soprattutto da Gegia.

Il popolo web in queste settimane si è indignato chiedendo addirittura la chiusura definitiva del realty. C’è da precisare che gli autori non hanno preso grandi provvedimenti, ma il pubblico ormai ha le idee ben chiare.

Ad essere certa è anche Barbara D’Urso che ospitando l’attrice non si è risparmiata. Uscita dalla casa, Gegia è arrivata nel salotto di Pomeriggio 5 per dare la sua versione dei fatti. “Io sono entrata al GF come concorrente.

Non dovevo fare psicanalisi. Con Marco mi sono comportata da amica. Mi hanno segnalata? Non me ne frega niente, non agisco come psicologa”. Il riferimento è alla clamorosa segnalazione all’Ordine degli Psicologi, cui è iscritta.

Gegia affondata dalla conduttrice

Queste nuove dichiarazioni di Gegia non sono piaciute affatto a Barbara D’Urso che non ha perso occasione per ricordarle quanto le sue parole fanno male.

La conduttrice, infatti, ha invitato la donna a riflettere e pensare bene a quello che stava dicendo. E’ una istruttoria contro di te Gegia. Lo capisci? Non stiamo parlando del nulla eh…”, le ha detto allibita.

Subito la risposta dell’attrice che ha ricordato alla presentatrice di essere iscritta ancora all’albo e di non avere nessun ripensamento. “Io mi ero iscritta solo per partecipare ai convegni, non agisco come psicologa: mi sono laureata solo per un mio interesse”.

Dalla parte della D’Urso si sono schierati anche i telespettatori che sul web si sono detti ancora una volta indignati!