Nikita Pelizon porta iella? Le pesanti accuse di Elenoire Ferruzzi indignano il web (VIDEO)

La presenza di Nikita Pelizon all’interno della casa del GF Vip si sta facendo sempre più pesante e, in queste ore, la giovane è stata accusata anche di portare iella. A muovere simili accuse è stata Elenoire Ferruzzi.

La concorrente ha insinuato che la giovane sia una portatrice di sfortuna. Nel momento in cui qualcuno le è accanto, infatti, dopo vive delle sciagure. Vediamo nel dettaglio su quali basi si fonda questa tesi.

Elenoire accusa Nikita di portare Iella

Elenoire Ferruzzi ha sbottato contro Nikita Pelizon accusandola di portare iella. Tutto è cominciato nel momento in cui Daniele Dal Moro si è molto avvicinato alla ragazza in questi giorni. Dopo aver trascorso una serata a stretto contatto con lei, poi, l’ex tronista di Uomini e Donne è andato in cucina per fare una tisana. Ebbene, a quel punto ha combinato un bel pasticcio. Il giovane, infatti, ha versato parte della tisana sul piano d’appoggio e si è anche bruciato una mano con il calore del liquido presente nella tazza.

Nell’assistere a tale scena, Elenoire è subito intervenuta in soccorso del giovane esortandolo a mettere subito la mano sotto l’acqua fredda. Successivamente, però, la Ferruzzi si è lasciata andare ad uno sfogo con Giaele De Donà, durante il quale ha mosso delle accuse piuttosto pesanti contro Nikita, reputandola responsabile della sciagura avvenuta a Daniele.

Il pubblico indignato per le frasi della Ferruzzi contro la Pelizon

In particolar modo, Elenoire ha detto che Nikita Pelizon porti iella. Ogni volta che qualcuno si avvicina a lei, infatti, finisce per essere colpito da qualche disavventura. Nell’apprendere tali parole, Giaele non ha potuto fare a meno di scoppiare a ridere, ma non ha provato in nessun modo a difendere Nikita. Il video in questione, chiaramente, è divenuto virale sul web, pertanto, ha scatenato un bel po’ di polemiche tra i telespettatori.

Ricordiamo che Nikita è tra le concorrenti preferite del pubblico da casa, pertanto, assistere a simili attacchi ha generato un bel po’ di scalpore. Nello specifico, diversi spettatori hanno chiesto ad Alfonso Signorini e allo staff del GF Vip di intervenire immediatamente sulla faccenda. nel 2022 risulta davvero assurdo e incredibile pensare e credere ancora a queste dicerie inerenti la sfortuna. Non resta che attendere per vedere se la faccenda sarà trattata nel programma.