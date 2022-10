GF Vip nuovi concorrenti: tra i nuovi ingressi due fratelli ed ex volti di reality show

Presto nella casa del GF Vip entreranno nuovi concorrenti. La notizia è trapelata da un bel po’ di tempo, cos’ come altrettanto diffuse sono le novità in merito ai protagonisti di questi ingressi.

In queste ore, però, sul web sono trapelate delle informazioni un po’ più precise. Nello specifico, pare che, poco alla volta, entreranno nella casa più spiata d’Italia altre sei persone. La maggior parte di questi personaggi hanno già partecipato ad altri reality show. Vediamo tutti i nomi.

Ecco i nuovi possibili concorrenti del GF Vip

Nella casa del GF Vip stanno per entrare dei nuovi concorrenti. Tra i nomi trapelati in questi giorni c’è, sicuramente, quello di Dayane Mello. Lei ha preso parte all’edizione del reality show che fu vinta da Tommaso Zorzi. La modella non riuscì a qualificarsi tra i primi tre, malgrado avesse deciso di rimanere nella casa anche a seguito della scoperta della morte del fratello. Ebbene, pare che alla donna sarà concessa una nuova opportunità per farsi conoscere dal pubblico e, magari, riuscire a prendersi quella rivincita.

Oltre al nome di Dayane, altra persona che sembra essere una concorrente quasi certa dell’edizione di quest’anno del Grande Fratello Vip è Helena Prestes. In queste ore, però, sono trapelati anche altri due nomi di papabili concorrenti del reality show. Anche loro hanno già preso parte a questo genere di programmi e non solo. Loro sono due fratelli e stiamo parlando di Luca e Gianmarco Onestini.

Altri nomi e trattative saltate

In passato, i due hanno preso parte ai reality show separatamente. Stavolta, invece, potrebbero entrare insieme e, chissà se non si decida addirittura di renderli un unico concorrente. Al momento pare ci siano delle trattative in atto, pertanto, non ci resta che attendere per vedere come evolverà la faccenda. Al di là di questi quattro protagonisti, poi, è trapelato anche il nome di Akash Kumar, il modello dagli occhi di ghiaccio che ha preso parte ad una passata edizione dell’Isola dei Famosi.

Infine, in merito al sesto concorrente stanno tenendo banco due nomi, ovvero, quello di Patrizia De Blanck e Umberto Smaila. Per quest’ultimo si tratterebbe della prima esperienza all’interno del programma, mentre la seconda ha già preso parte ad una passata edizione. In merito a Teresa Langella, invece, il suo nome era trapelato un po’ di tempo fa, tuttavia, pare che le trattative siano saltate o, forse, non ci siano mai state realmente.