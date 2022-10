Il Paradiso delle signore trama 26 ottobre: proposta inattesa per Maria

La trama della puntata di mercoledì 26 ottobre del Paradiso delle signore rivela che per Maria arriverà una proposta del tutto inattesa. Flora, spinta dalla paura di perdere il suo posto nel grande magazzino, spingerà Umberto a compiere un passo inatteso.

Nel frattempo, Armando scoprirà che la madre di Anna, in realtà, non si trova negli Stati Uniti. La donna, dunque, pare stia nascondendo qualcosa a Salvatore. Per quanto riguarda Gemma, invece, la ragazza si troverà a fare i conti con una situazione piuttosto incresciosa.

Proposta inattesa per Maria al Paradiso delle signore?

Nella puntata del 26 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Flora sarà molto rammaricata per la figura fatta al Circolo. Adelaide, infatti, ha tessuto le lodi di Maria, screditando profondamente Flora. Quest’ultima, dunque, comincerà a temere davvero sulle sue sorti al grande magazzino. Per tale ragione, la donna deciderà di parlarne con Umberto. In tale occasione, esprimerà al suo compagno le sue paure, al punto da spingere il commendatore a prendere una decisione.

Umberto, infatti, si recherà dalla baronessina Foppa e le farà una proposta. A tal proposito, le chiederà di assumere Maria nella sua azienda di tessuti in Costa Azzurra. La nobile è rimasta estremamente colpita dal talento della stilista, pertanto, potrebbe accogliere di buon grado tale richiesta. In questo modo, dunque, Maria riceverebbe un ottimo posto di lavoro ma, al contempo, si allontanerebbe dal grande magazzino lasciando intatto il ruolo di Flora.

Trama 26 ottobre: dove è finita Anna?

Su di un altro versante, poi, nella puntata del 26 ottobre del Paradiso delle signore vedremo anche che Armando farà una scoperta inattesa. Nello specifico, il capo magazziniere rientrerà da una consegna e rivelerà a Marcello di aver scoperto una cosa inattesa che riguarda la madre di Anna. La signora Caterina, infatti, non si trova negli Stati Uniti, dove sarebbe dovuta andare con sua figlia Anna per sottoporsi ad un’operazione.

La situazione, dunque, diventerà piuttosto misteriosa. Dove si trova in realtà Anna e, soprattutto, per quale ragione non risponde ai numerosi tentativi di Salvatore di mettersi in contatto con lei? Infine, sul fronte Ezio e Veronica vedremo che i giornalisti indagheranno sempre più a fondo sulla loro storia. Stavolta, però, a pagare le conseguenze della curiosità di coloro i quali si occupano di gossip e informazione sarà proprio Gemma.