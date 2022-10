Mara Venier, incidente hot a Domenica In, imbarazzo e gelo! “Oddio sono nuda”

Imprevisto a Domenica In per Mara Venier: la conduttrice rischia di restare nuda

Piccolo incidente hot per Mara Venier. La conduttrice televisiva ancora una volta si è resta protagonista di un’incidente biricchino, colpa del suo microfono che l’ha lasciata quasi nuda in diretta tv. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Domenica In: incidente imbarazzante per la conduttrice

Chi ha seguito la puntata di Domenica In ieri pomeriggio sicuramente sarà scoppiato a ridere. Tutto è partito dall’intervista molto simpatica che la presentatrice ha fatto a Cristiano Malgioglio.

Il noto paroliere è entrato in studio con problemi alla vista e ha subito chiesto a Mara di essere aiutato. E proprio in questa occasione che la Venier ha rischiato di restare seminuda a causa dell’amplificatore che aveva allacciato in vita. Il tutto ha generato un siparietto molto simpatico regalando ai telespettatori grosse risate, dovute alla spontaneità con cui ha affrontato l’imprevisto.

La conduttrice rischia di rimanere nuda in diretta

Mara Venier si è poi seduta e ha chiesto alla regia di mandare un filmato su Tale e Quale Show. In onda è stata mandata l’esibizione mostruosa di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli nei panni di Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini. Impossibile non notare la faccia di Cristiano. Ma a rendere il tutto ancora più divertente il grido della Venier: Ma è tutto su, sono nuda, ragazzi“.

Cristiano ha dunque reagito con una battuta: “Mara, vengo io ad aggiustarti. Non ti preoccupare. Io posso” . Oltre al cantante è intervenuto anche il suo staff che ha cercato di evitare il peggio. Infatti, le hanno sistemato il microfono facendo attenzione che non si alzasse tutta la maglietta e rimanesse nuda davanti a milioni di telespettatori.

Insomma, un piccolo incidente che però è stato subito risolto. Durante la messa in onda, Mara ha regalato molte emozioni, e anche lo stesso Cristiano si è lasciato andare a delicate confessioni sul suo privato e la sua dolce mamma che ancora oggi gli ha lasciato dentro di se un vuoto immenso.