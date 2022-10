Uomini e Donne spoiler puntata 25 ottobre: nuova esterna per Ida e Alessandro

Martedì 25 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione ci sarà un nuovo confronto tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due stanno continuando ad uscire, pertanto, racconteranno come siano andate le cose tra loro nella settimana appena trascorsa.

Naturalmente, nel dibattito non potranno fare a meno di intervenire anche Riccardo e Roberta. Soprattutto quest’ultima darà luogo ad una sfuriata parecchio accesa contro Vicinanza e la Platano.

Come procede tra Ida e Alessandro di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 25 ottobre di Uomini e Donne rivelano che Ida e Alessandro torneranno nuovamente al centro dell’attenzione. Nello specifico, vedremo che i due siederanno al centro dello studio per raccontare come siano andate le cose nei giorni scorsi. Da quando Vicinanza si è dichiarato per Ida, i due hanno ripreso a frequentarsi. La dama, però, si è sempre mostrata particolarmente titubante. Con il passare del tempo, però, la situazione sembra si stia ammorbidendo.

Nelle ultime esterne, infatti, i due si sono lasciati andare un po’ di più. In studio, infatti, racconteranno che tutto sembrerà procedere bene. Al momento, però, Ida continuerà ad essere alquanto titubante su quello che prova per il cavaliere. Alessandro, invece, continuerà a ribadire di nutrire un forte sentimento per la dama. Quest’oggi sarà presente anche Riccardo Guarnieri, il quale apprenderà tutto quello che è accaduto mentre era assente.

Spoiler 25 ottobre: lite tra Ida e Roberta

Nei giorni passati, infatti, Ida e Alessandro si sono avvicinati, ma Riccardo era assente, pertanto, non ha potuto prendere visione di nulla. Oggi, invece, avrà la possibilità di capire e di intervenire sulla faccenda. Nel dibattito, chiaramente, non potrà fare a meno di intromettersi anche Roberta Di Padua. La donna dirà ancora di essere rimasta profondamente delusa dal comportamento adoperato da Alessandro.

In particolare, la donna si è sentita usata. Ad ogni modo, stavolta la situazione degenererà in quanto Roberta darà luogo ad una sfuriata contro Ida Platano. Tra le due, dunque, ci sarà un’ennesima discussione parecchio animata. Sarà la padrona di casa, Maria De Filippi, a fare il possibile per placare gli animi. Al trono classico, invece, probabilmente non ci sarà tempo di approfondire le dinamiche dei più giovani. Tuttavia le anticipazioni rivelano che Fede e Noemi faranno una splendida esterna, al punto che ci sarà un bacio passionale.