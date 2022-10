Uomini e donne oggi, dramma in diretta: Tina una furia!” (VIDEO)

E’ da poco terminato un nuovo appuntamento con Uomini e donne: cosa è successo

Eì stata una puntata quella di oggi di Uomini e donne, molto movimentata. Protagonista dell’appuntamento odierno Pinuccia che si è mostrata gelosa e infastidita per la presenza della nuova dama arrivata per Alessandro.

Uomini e donne Oggi: Pinuccia lascia lo studio

Tutto è iniziato da un ballo lanciato da Maria De Filippi per la dama Silva e il suo cavaliere. Mentre gli altri si scatenavano nelle danze, Pinuccia ha lasciato lo studio. A far notare i presenti la sua assenza Maria De Filippi. La padrona di casa, ha dichiarato che quest’ultima ha abbandonato lo studio perchè ha visto un’altra persona baciare Alessandro.

Ecco infatti le sue parole:“E’ successo un dramma…Prima che io sia venuta in studio fanno entrare tutti no? Ha fatto entrare anche Rosalia…Quando è entrata è andata ad abbracciare Alessandro…Basta! Si è arrabbiata e ha lasciato lo studio.

Successivamente Maria ha mandato in onda il filmato dove si vede Pinuccia sfogarsi con la redazione e esprimere il suo rammarico. La donna ha spiegato con le lacrime agli occhi di non riuscire a vedere il cavaliere in compagnia di Rosalia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

La dama innamorata di Alessandro, Tina Cipollari l’attacca

Terminata la clip Maria De Filippi ha subito chiesto a Pinuccia se fosse innamorata di Alessandro e la dama ha ammesso il suo sentimento. Eh sì…Lo ammetto…Mi è venuto un colpo al cuore nel vederli insieme…

Ovviamente, tale dichiarazione ha mandato su tutte le furie Tina Cipollari. Le due donne da tempo si scontrano continuamente, e proprio di recente la dama ha minacciato addirittura di denunciarla. L’opinionista l’ha invitata a smettere di dire bugie ” Tutto sei tranne che seria, guarda…Tutto sei tranne quello…Seria di cosa?”

Di conseguenza, dopo quanto accaduto Maria ha cercato di far intervenire anche Alessandro invitandolo a dire una volta per tutte cosa pensa della signora. La De Filippi senza giri di parole gli ha consigliato di essere schietto in modo da continuare questa discussione tutto l’anno…