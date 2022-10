Uomini e Donne spoiler registrazione 24 ottobre: Ida in lacrime per Riccardo

Lunedì 24 ottobre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione ci sono state tantissime discussioni, soprattutto tra gli esponenti del trono over. Al centro dell’attenzione, come sempre ormai, ci sono stati Ida, Riccardo, Alessandro e Roberta.

Nel quartetto, però, si è introdotta anche una nuova figura, ovvero, quella di Gloria. Riccardo, infatti, ha cominciato a manifestare un certo interesse per la dama. La cosa, però, ha generato sgomento in Ida. Vediamo tutto quello che è successo.

Bufera tra Ida, Riccardo, Alessandro e Roberta a Uomini e Donne

La registrazione del 24 ottobre di Uomini e Donne è stata piuttosto movimentata. Al centro dell’attenzione ci sono stati Ida e Alessandro. I due stanno proseguendo con la loro conoscenza. Ad un certo punto, però, la dama si scontrerà con Riccardo. Maria De Filippi informerà i presenti del fatto che Guarnieri ha chiesto di uscire con Gloria. Tra i due c’è stato un certo avvicinamento e la cosa ha generato dei turbamenti in Ida.

La donna, infatti, ha manifestato la volontà di uscire dallo studio tra le lacrime. La sua reazione, chiaramente, ha lasciato intendere che nutre ancora qualcosa per il suo ex. La situazione è stata palese a tutti, tranne che ad Alessandro. A quel punto, allora, è intervenuta anche Roberta, la quale ha fatto notare a Vicinanza di essere l’unico ad avere i prosciutti davanti agli occhi e a non rendersi conto di quanto stesse accadendo.

Spoiler registrazione 24 ottobre: novità per Gemma, liti al trono classico

Ida e Riccardo hanno avuto l’ennesima discussione e tutti hanno capito che anche Guarnieri sente ancora qualcosa nei confronti della Platano. Ad ogni modo, tra loro non c’è stato nessun avvicinamento. Nella discussione si è intromesso anche Armando, il quale ha accusato Alessandro di non avere reazioni. Gemma Galgani, invece, ha conosciuto un nuovo corteggiatore nella registrazione del 24 ottobre di Uomini e Donne.

Le cose tra i due, però, non sono andate nel modo sperato, sta di fatto che la Galgani ha deciso di mandarlo via. In merito al trono classico, infine, si è parlato solamente di Federico N. Il giovane ha discusso in maniera molto animata con Carola. La ragazza ha manifestato la volontà di andare via. I due, però, hanno avuto un confronto a seguito del quale la corteggiatrice ha cambiato idea.