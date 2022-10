Selvaggia Lucarelli, a rischio il posto a Ballando con le stelle

Selvaggia Lucarelli, a rischio nel programma di Milly Carlucci

Da anni ormai Selvaggia Lucarelli siede dietro il bancone di Ballando con le stelle. La giurata di Milly Carlucci da sempre viene riempita di critiche da parte del pubblico a casa, per via dei suoi modi spesso discutibili che ha nei confronti dei concorrenti.

Di recente è stata protagonista di un siparietto poco carino con Iva Zanicchi, ma son state tante le volte in cui ha litigato con qualcuno. Ma perché ora si parla di posto a rischio nel famoso talent?

Selvaggia Lucarelli e il possibile addio a Ballando con le stelle

L’anno scorso dopo i violenti scontri con Morgan si è vociferato un suo possibile addio al programma poi smentito nei fatti. Adesso, però, a fare chiarezza su quello che è successo ci ha pensato la stessa giurata in un’intervista a DiPiù. Selvaggia Lucarelli ha confessato che la sua partecipazione a Ballando era in forse, ma ala fine ha poi deciso di accettare la proposta di Milly.

La giurata ha fatto sapere che ha ricevuto una telefonata da parte degli autori e nonostante qualche piccolo battibecco, poi chiarito ha deciso di ritornare al suo posto. Quest’anno, la giornalista è finita al centro delle polemiche anche per via della partecipazione a Ballando del suo compagno. Infatti, secondo molti Biagio sarebbe favorito a priori.

La giurata di Ballando e il consiglio al compagno

Parlando del suo compagno e della decisione di partecipare a Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli ha fatto sapere di avergli dato un consiglio. Nel dettaglio ha chiesto a Biagiarelli di fingere di essere più passionale con la sua compagna di ballo. “Proprio come quando io cucino e lui finge che mi sia venuta bene la ricetta”.

Nella prima puntata, Selvaggia si è molto emozionata nel vedere ballare Lorenzo con Anastasia. Su loro amore non ci sono dubbi, anche se al momento non sembra ci sia nell’aria la possibilità di nozze. Oggi, ha fatto sapere non le interessa, sono già una famiglia anche senza un Si sull’altare.