“Prende per il cu** tutti”, Alessandra Vicinanza smascherato: guai per il cavaliere di Ued

Alessandro Vicinanza smascherato da un fan: cosa è successo

Ormai è da quasi un anno che Alessandro Vicinanza fa parte del parterre di Uomini e donne. Nella scorsa stagione è stato al centro dello studio per via della sua frequentazione con Ida Platano che tra l’altro sta continuando anche adesso.

I due non sembrano però trovare un punto d’incontro e nel frattempo entrambi stanno conoscendo anche altre persone. Poche ore fa, però, un fan lo ha smascherato svelando il vero motivo per cui ad oggi non riesce a trovare la sua anima gemella.

Ida Platano e Alessandro di nuovo insieme

Sta prendendo per il cu** tutti, questo si legge su facebook su una pagina dedicata a Uomini e donne. Sembra, infatti, che Alessandro Vicinanza abbia perso colpi di recente e nessuno crede più alle sue volontà. Prima si è detto interessato ad Ida, poi l’ha mollata ed è uscito con Roberta e poi si è dichiarato innamorato della Platano.

Insomma, un giro di dame che non sembra convincere il pubblico a casa, ormai stanco di questi teatrini. C’è da precisare che proprio in una delle ultime puntate, il cavaliere salernitano con l’aiuto di Maria de Filippi ha ammesso di provare un forte sentimento per la dama di Brescia e di voler provare a riconquistarla.

Uomini e donne: il cavaliere nel mirino dei fan

Il suo atteggiamento e le sue dichiarazioni hanno mandato in tilt Roberta Di Padua, che pochi giorni prima aveva ricevuto dallo stesso Alessandro circa 150 rose rosse. Un comportamento ambiguo e poco credibile, messo in discussione anche da Gianni e Tina.

Ad oggi, Vicinanza è di nuovo vicino ad Ida, i due infatti sono stati paparazzati a cena insieme e la scorsa settimana lui è andato a Brescia per farle una sorpresa. Il web non ha apprezzato, e a confermalo ci sono i tanti messaggi contro di lui sui social.

Ormai hanno stancato, si legge, vedere certi soggetti che non sanno portare a termine un discorso è vergogno. All’inizio sembrava un santarellino e poi è venuto fuori che anche lui prendere per il i fondelli tutti.

Un altro zio Armanda, fa sapere un fan. Insomma, per adesso sembra che nessuno abbia una bruna impressione del giovane e non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti