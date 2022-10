GF Vip, ex di Daniele Dal Moro interviene dopo il drammatico racconto: ecco che ha detto (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, Daniele Dal Moro si è messo a nudo rivelando dei retroscena inediti sulla sua vita. Il giovane aveva già palesato di aver vissuto dei momenti davvero bui nel suo passato, pertanto, non ha tante cose belle da raccontare.

Ieri, però, è entrato nello specifico portando alla luce problemi di tossicodipendenza, di obesità, anoressia, bulimia e tanto dolore. Dopo aver esternato tutto ciò, una sua ex fidanzata è intervenuta sui social facendo delle riflessioni.

I drammi nella vita di Daniele Dal Moro raccontati al GF Vip

Il passato di Daniele Dal Moro è fatto di tantissimo dolore e nella puntata di ieri del GF Vip il ragazzo si è aperto. In particolare, Alfonso Signorini lo ha spronato ad aprirsi e a tirare fuori il suo vero carattere e tutto il dolore che custodisce gelosamente in se stesso. Il giovane, così, ha spiegato di aver cominciato molto giovane a soffrire di attacchi di panico molto forti. Le crisi erano acute e giornaliere e la situazione era diventata davvero insostenibile.

Daniele, così, ha provato in tutti i modi ad annegare tutto il suo dolore compiendo delle scelte discutibili. Nello specifico, il ragazzo ha dichiarato di aver cominciato a bere e a fare anche uso di sostanze stupefacenti. Tantissime volte è tornato a casa in condizioni pietose e si faceva soccorrere dai vicini per non spaventare i suoi genitori. Poi ha vissuto problemi di obesità e in seguito di anoressia e bulimia.

Ex fidanzata di Daniele interviene sui social

Insomma, un trascorso davvero tormentato che in pochi conoscevano. Dopo aver fatto questo discorso al GF Vip, sui social è intervenuta l’ex di Daniele Dal Moro. Martina Nasoni, infatti, ha rotto il silenzio commentando le dichiarazioni fatte dal suo ex. I due sono stati legati qualche anno fa ed hanno sempre avuto un rapporto molto travagliato. Ad oggi, però, tra loro è rimasta stima e affetto.

Proprio per tale ragione, Martina si è complimentata con Daniele per il modo in cui ha scelto di aprirsi ed ha detto di essere molto fiera di lui. Finalmente ha tirato fuori il suo vero carattere e la sua indole e sicuramente sarà apprezzato dal pubblico da casa. Con tale gesto, dunque, Martina gli ha voluto dimostrare tutta la sua vicinanza e solidarietà.