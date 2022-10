Il Paradiso delle signore spoiler 27 ottobre: Veronica aggredita, Anna ritorna

Puntata davvero ricca di colpi di scena quella del 27 ottobre del Paradiso delle signore. In tale occasione vedremo che Umberto farà di tutto per far sì che Maria venga assunta dai Foppa. Quando Adelaide e Matilde lo scopriranno, però, non potranno fare a meno di insospettirsi.

Per quanto riguarda Anna, invece, il suo segreto verrà allo scoperto. Marcello e Armando, infatti, scopriranno tutto, ma decideranno di mantenere il segreto con Salvo, almeno per il momento, Veronica, dal canto suo, subirà un’aggressione.

Veronica viene aggredita al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 27 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Gloria chiederà alle veneri di prestare attenzione a Gemma. In particolare, chiederà alle amiche della giovane di fare in modo che non venga disturbata da giornalisti curiosi della storia inerente la relazione tra Ezio e Veronica. Intanto, in paese la voce si è diffusa e la compagna di Colombo subirà un’aggressione. In particolar modo, infatti, vedremo che alcune donne del paese reputeranno Veronica la concubina di Ezio.

Data la mentalità dell’epoca, la donna subirà un’aggressione che, chiaramente, la lascerà profondamente turbata. La situazione, dunque, diventerà sempre più ingestibile e insostenibile. Su di un altro versante, poi, vedremo che Umberto farà il possibile per far assumere Maria dai Foppa. Nel caso in cui la trattativa andasse in porto, la giovane avrebbe una grande opportunità lavorativa e Flora potrebbe continuare la sua carriera al grande magazzino.

Spoiler 27 ottobre: il ritorno di Anna a Milano

Questa notizia, però, genererà molti sospetti in Matilde e Adelaide. Nello specifico, infatti, le due donne cominceranno a temere che ci sia qualcosa sotto dietro questa inattesa proposta lavorativa dei Foppa per Maria. Capiranno, dunque, che dietro c’è lo zampino di Umberto? Non resta che attendere per scoprirlo. Per quanto riguarda Anna, invece, il suo segreto verrà allo scoperto.

Nello specifico, infatti, Marcello riuscirà ad andare al paese di origine di Anna. In quel momento apprenderà che la donna ha raccontato una bugia. In particolare, sua madre non si trova affatto in America. Marcello scoprirà tutto e ne parlerà con Armando. Per ora, però, i due decideranno di mantenere il segreto sulla faccenda con Salvatore. Intanto, arriverà la notizia inerente il ritorno a Milano di Anna. Esso è previsto all’indomani della scoperta fatta da Barbieri.