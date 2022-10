Nuova squalifica al Grande Fratello Vip? Il gesto di Elenoire indigna il web (VIDEO)

Nella notte è avvenuto un episodio davvero increscioso al Grande Fratello Vip che potrebbe generare una seconda squalifica. La protagonista di quanto accaduto è Elenoire Ferruzzi. La concorrente non va per nulla d’accordo con Nikita Pelizon e durante la puntata di ieri del reality show le due hanno avuto l’opportunità di confrontarsi.

Il dibattito, però, non è servito a generare la pace, bensì, a fomentare ancora di più rancore e disprezzo. Nella notte, infatti, Elenoire si è resa protagonista di un gesto davvero molto brutto.

Il gesto da squalifica di Elenoire Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizon proprio non riescono ad andare d’accordo nella casa del GF Vip. Le due si sono scontrate in più occasioni in quanto non nutrono una simpatia e una stima reciproca. Al termine della diretta di ieri sera, però, i vari concorrenti sono rimasti svegli per un bel po’ di tempo per confrontarsi e commentare quanto accaduto. Elenoire, ad esempio, è andata in giardino con Antonino Spinalbese e si è lasciata andare ad un ennesimo sfogo.

Ad un certo punto, poi, di fianco alla concorrente è passata Nikita, la quale stava rientrando nella casa. Subito dopo il suo passaggio, la Ferruzzi ha sputato per terra. Antonino è scoppiato a ridere ed ha provato ad esortare la sua compagna d’avventura a smetterla di comportarsi in questo modo. Il gesto della concorrente potrebbe generare una nuova squalifica al Grande Fratello Vip.

Pubblico del GF Vip indignato

Il pubblico del reality show è rimasto assolutamente indignato per quanto accaduto. Il comportamento di Elenoire è stato reputato davvero fortemente offensivo e lesivo. Proprio per tale ragione, la maggior parte dei telespettatori del Grande Fratello Vip stanno chiedendo l’immediata squalifica della protagonista. In realtà, però, anche il comportamento di Antonino non è piaciuto al pubblico.

L’uomo, infatti, invece che redarguire in maniera seria la sua coinquilina, è scoppiato a ridere. Dopo la sua risata, poi, Elenoire ha provato a giustificare il suo comportamento dicendo di aver sputato in quanto avesse un seme in bocca. Naturalmente, nessuno ha creduto alla sua scusa. Gli utenti del web, dunque, gridano a gran voce che la Ferruzzi venga squalificata dal programma. Questo avverrà? Non resta che attendere per scoprirlo.