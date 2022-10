Carlotta Mantovan che emozione! Stella è proprio uguale a Fabrizio Frizzi (VIDEO)

Carlotta Mantovan si emoziona ancora ricordando Frizzi: Stella è tutta suo padre

Un nuovo post di Carlotta Mantovan ha emozionato i suoi seguaci. Accanto a lei come sempre la sua dolce Stella bella e identica a suo padre. La bambina oggi ha 10 anni e oltre alla grande somiglianza con Fabrizio Frizzi ha ereditato da lui anche il suo talento.

A mostrarlo è proprio sua madre che l’ha immortalata suo piano di papà. Come si può vedere nell’immagine la ragazzina è seduta al pianoforte di suo padre e con le manine si nota il suo impegno.

Stella Frizzi ha ereditato lo stesso talento di suo padre

Uno scatto che ha reso felici tutti seguaci della giornalista e dello stesso Fabrizio Frizzi. Carlotta da sempre è molto attenta ala sua privacy e fin ad oggi non hai mostrato Stella in volto.

In questa piccola clip si vede la bambina come già detto in precedenza alle prese con il pian, il piano di suo padre. Fabrizio infatti amava oltre che gli animali anche la musica, il ballo e l’arte. Tutte passioni tramandate anche a Stella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

Inutile dire la reazione di tutti i suoi seguaci che non solo le hanno fatto i complimenti per la bambina ma hanno ricordato proprio il suo compianto Frizzi. Nonostante siano trascorsi più di 5 anni il ricordo di Fabrizio è vivo nel cuore di tutti.

La nuova vita in Francia della giornalista

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi avvenuta a causa di una malattia, Carlotta Mantovan ha condotto per un periodo la rubrica Tutta Salute con Michele Mirabella e ha anche affiancato nel programma Portobello l’amica Antonella Clerici.

Adesso, però, ha deciso di accantonare il mondo dello spettacolo e di dedicarsi a se stessa e a sua figlia. Oggi, Carlotta vive in Francia si è trasferita con Stella.

Molto riservata sul suo privato, sui social la Mantovan non compare spesso e quando accade, è solo per condividere scorci di paesaggi suggestivi o immagini di cavalli che rientrano tra le sue passioni. Passioni, tramandate proprio da Fabrizio Frizzi…