Loredana Lecciso furiosa con la Power: Questa volta ha superato il limite!

Nuovo scontro di fuoco tra Al Bano e Loredana Lecciso

Sembra proprio che non ci sia pace per Albano Carrisi e Loredana Lecciso. Tra i due, che nell’ultimo periodo hanno ritrovato intesa e armonia, c’è di mezzo ancora una volta Romina Power. Tutto è accaduto dopo la diffida dell’artista statunitense nei confronti della compagna del suo ex marito a Domenica In. Ma andiamo a vedere insieme cosa èaccaduto adesso.

La show girl salentina zittisce la Power

Come in molti ricorderanno durante l’ospitata della Lecciso a Domenica In, Mara Venier le chiese in maniera esplicita di non nominare Romina per via per via di una diffida. Si, la cantante aveva chiesto alla sua amica di non parlare di lei durante l’intervista a Loredana.

Una situazione al quanto spiacevole che ha messo in cattiva luce la soubrette salentina per svariati motivi, soprattutto pubblicitari. A quanto pare, però, il tutto non sarebbe finito lì infatti la compagna di Al Bano è ritornata sulla questione esprimendo il suo pensiero.

“Si poteva evitare, ha fatto sapere. Anche perché la signora non era stata assolutamente contemplata nel pensiero degli autori di Domenica In. C’è un limite a tutto e questa volta si è oltrepassato il limite”!

Cosa pensa Al Bano Carrisi?

Al momento nessun commento è arrivato da parte di Romina e Al Bano Carisi. Intanto, c’è da dire che la cantante è ritornata a vivere a Cellino San Marco, nella sua bellissima tenuta vicino all’ex marito e questo sua presenza sarebbe troppo ingombrante per la Lecciso. Una vicinanza che non riesce proprio a digerire.

Loredana, inoltre, secondo alcune indiscrezioni sembra essere anche infastidita dal ritorno artistico dei due. Insomma, un nuovo scontro tra le due donne del cantante che ormai vanno avanti da anni a suon di frecciatine.

Carrisi, più volte ha chiesto la pace e lo ha espresso anche pubblicamente davanti alle telecamere lo scorso anno, nel salotto di Domenica In. Al momento, questa ipotesi sembra lontana visti gli ultimi avvenimenti. Cosa succederà? Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti.

