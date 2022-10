Federica a Lavinia svelano retroscena su Maria De Filippi: cosa dice senza telecamere e strategie

Federica Aversano e Lavinia Mauro hanno rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo TV in cui hanno parlato della loro esperienza a Uomini e Donne, ma soprattutto di Maria De Filippi. In particolar modo, la prima ha svelato il contenuto di alcune conversazioni avute con la padrona di casa del talk show pomeridiano.

Per quanto riguarda la seconda, invece, la ragazza ha portato alla luce una strategia che sta applicando per riuscire a trovare l’uomo giusto per lei. Vediamo nel dettaglio tutto quello che hanno rivelato.

Le confessioni di Federica Aversano su Maria De Filippi

In una recente intervista, Federica e Lavinia si sono lasciate andare a confessioni molto interessanti, anche su Maria De Filippi. In particolar modo, l’Aversano ha spiegato di essere molto felice di aver avuto una seconda chance a Uomini e Donne poiché così si è potuta prendere una piccola rivincita. Dopo essere stata la non scelta di Matteo Ranieri, adesso tocca a lei sedere sul trono. Successivamente, poi, la ragazza ha fatto una confessione sulla presentatrice.

Nello specifico, ha svelato il contenuto di una conversazione avuta con lei prima di salire sul trono. La padrona di casa, infatti, ha voluto darle un consiglio. In particolare, le ha detto di non dare peso a quello che sarebbe stato il pensiero degli altri e di andare avanti sempre per la sua strada. In effetti, questo è proprio l’atteggiamento che Federica sta adoperando nel corso delle varie puntate.

Lavinia Mauro svela una strategia a Uomini e Donne

Oltre a Federica, anche Lavinia ha fatto delle confessioni molto interessanti su Uomini e Donne. Nello specifico, la ragazza ha ammesso di cercare un uomo che sia paziente e, soprattutto, che sia in grado di rispettare e tollerare le sue fragilità. Inoltre, cerca una persona che sappia tenerle testa, poiché si stufa facilmente delle situazioni. Lavinia, poi, ha voluto portare alla luce una strategia che sta adoperando.

In particolare, la ragazza ha detto che sta facendo di tutto per mostrare prima i suoi difetti. Questo poiché, chi non è disposto a tollerarli, può scappare subito e non dopo, quando magari inizia a nascere un sentimento. Entrambe le ragazze, dunque, hanno tante aspettative da questa esperienza, ma nessuna delle due sembra intenzionata a voler proseguire la carriera televisiva. Al termine del loro percorso, infatti, torneranno alla loro vita di sempre.