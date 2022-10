Arisa torna a provocare i fan: “Guardate le mie tettine…” Lo scatto è da censura!

La cantante e insegnante di Amici torna in versione sexy sui social

Una vera e propria bomba sexy Arisa che in queste ore ha mandato in visibilio il suo pubblico social. Ancora una volta l’insegnante della scuola di Amici è riuscita a stupire mettendosi in mostra come mamma l’ha fatta.

Arisa mette in mostra il suo seno: che bomba!

Con una storia su Instagram nella quale la si vede in reggiseno, Arisa ha dato il meglio di se. Ma non solo, perché a spiazzare tutti è un’affermazione al quanto provocatoria detta da lei stessa: “Metto le mie tet**ne in primo piano così facciamo più audience” ha scritto direttamente sull’immagine.

Arisa nel filmato si trova distesa sul lettino di uno studio di un centro estetico pronta a ricevere un piccolo “ritocchino” di bellezza. Chi la segue sa che per la cantante non è di certo una novità…

Infatti, negli ultimi periodi, precisamente dopo la partecipazione a Ballando con le stelle, la giovane ha deciso di travolgere il suo aspetto, ricevendo numerosi consensi da parte dei suoi fan. Oltre ad essere molto dimagrita è apparsa più sexy e decisa e a mostrarlo ci sono tantissime foto.

Come si vede dall’immagine pubblicata nelle sue ig stories, il suo ultimo trattamento estetico è un peeling per illuminare la pelle, e un lifting anti-aging con radiofrequenze per tonificare il viso.

“Sono donna e sono uomo”: le parole della cantante

Qualche giorno fa l’artista si era lasciata andare a confessioni molto particolari che come sempre hanno scatenato i social. “Sono tutte le donne: perché ogni donna nasconde l’Universo dentro di sé e tutti ne siamo parte. E sono anche un uomo: perché una donna sola in una società ancora tanto retrograda o maschilista deve imparare a esserlò”, erano state le sue parole prima dell’ammissione: “Voglio un figlio da sola”.

Arisa ha voglia di maternità e di scoprire un lato nuovo del suo essere. Sembra che abbia già deciso: vuole un figlio e farà di tutto per averlo senza partner. L’adozione è una delle possibilità.