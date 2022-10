Ex gieffina nella bufera, insulti troppo offensivi a Elenoire Ferruzzi: E’ un uomo di mer**

Un amatissima ex concorrente del Grande Fratello Vip si è scagliata contro Elenoire Ferruzzi

Nelle ultime ore il popolo web è diventato una vera furia dopo quello che è successo nella casa. Il gresto di Elenoire Ferruzzi nei confronti di Nikita non è piaciuto affatto e sono in tanti a chiedere la sua squalifica immediata.

Elenoire Ferruzzi, il suo gesto indigna tutti

La Ferruzzi ha davvero esagerato e ovviamente si attendono provvedimenti seri da parte della redazione. Tutti sono contro di lei e anche Eva Grimaldi, amatissima ex concorrente l’ha accusata pesantemente.

La questione che ha interessato Elenoire Ferruzzi in queste ore è stata commentata anche da Eva Grimaldi, paladina dei diritti LGBT. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha sempre avuto molti consensi da parte del pubblico e ora questo suo commento ha scatenato nuove polemiche.

Sul proprio canale social infatti ha lanciato un affondo alla Ferruzzi, usando parole pesanti e poco carine. “Elenoire uomo di m**da”. Il commento è stato successivamente cancellato, ma a quanto pare troppo tardi. Le sue parole sono state lette da molti e hanno subito fatto il giro della rete.

Eva Grimaldi nel mirino del web per le sue parole contro la gieffina

Come già detto in precedenza, in tanti hanno letto il commento pubblicato da Eva Grimaldi contro Elenoire Ferruzzi sui social e, in queste ore, si sono scagliati contro l’attrice, che oltretutto è nota per essere una paladina dei diritti LGBT.

Il commento è subito sparito dalla rete ma ora sono in tanti a volere spiegazioni sul suo gesto non condiviso. Nel frattempo la bufera isi è alzata anche contro Elenoire Ferruzzi sia per lo sputo di ieri nei confronti di Nikita Pelizon ma anche per altre affermazioni al limite del volgare.

Questo Grande Fratello Vip quest’anno non sta regalando molte cose positive ai telespettatori, anche perchè la maggior parte del pubblico è formato da ragazzi.

Contro Signorini e tutta la troupe si è scagliata anche Dayane Mello che ha letteralmente affermato di non voler immischiarsi in mezzo a questa gente… Insomma, nell’attesa della prossima puntata, sono in tanti a voler vedere provvedimenti seri nei confronti della Ferruzzi.