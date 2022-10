Bufera nella notte al GF Vip, Elenoire Ferruzzi urla contro gli autori: “Vaff…” (VIDEO)

Altra notte decisamente movimentata quella appena trascorsa nella casa del GF Vip. Elenoire Ferruzzi ha dato luogo ad un vero e proprio show, durante il quale sono stati chiamati in causa anche gli autori del programma.

Nello specifico, la concorrente ha letteralmente sbroccato dopo che Daniele Dal Moro le ha detto di considerarla solamente un’amica. Così come fatto qualche settimana fa con Luca Salatino, anche in questa occasione la protagonista ha dato di matto.

Elenoire Ferruzzi furiosa con Daniele Dal Moro

Nella notte è scoppiata una bufera nella casa del GF Vip a causa di Elenoire Ferruzzi. In questi giorni, la concorrente si è molto avvicinata a Daniele Dal Moro. Il ragazzo ha accolto di buon grado la vicinanza della coinquilina, sta di fatto che ha ricambiato le sue attenzioni. Nel momento in cui la situazione stava cominciando a diventare fraintendibile, però, Daniele ci ha tenuto a fare delle precisazioni e a chiarire di non avere alcun interesse per Elenoire, ma di reputarla solo un’amica.

Daniele ha fatto tale confidenza a Giaele, la quale è andata da Elenoire a raccontarle tutto. Nell’apprendere quanto accaduto, la Ferruzzi ha dato di matto. La protagonista ha cominciato a sbottare contro Daniele accusandolo di essersi comportato proprio come Luca Salatino. A sua avviso, dunque, anche Daniele avrebbe vergogna ad ammettere di essere attratto da una donna trans.

Lo sfogo di Elenoire contro gli autori del GF Vip

L’apice, però, si è toccato nel momento in cui Elenoire Ferruzzi ha sbottato contro gli autori del GF Vip. Ad un certo punto, infatti, la concorrente è stata chiamata in confessionale per parlare di quanto accaduto. A quel punto, allora, la protagonista ha esternato tutto il suo malcontento e tutto quello che pensa a riguardo. Molto probabilmente, gli autori l’hanno invitata a riflettere prima di sparare sentenze e a non illudersi dinanzi i comportamenti gentili di alcuni uomini.

Ad un certo punto si sono sentite delle ulta da di fuori del confessionale. In particolare, la Ferruzzi pare abbia mandato a quel paese gli autori. In seguito, poi, sembrerebbe anche che abbia manifestato la volontà di abbandonare il programma. Ricordiamo che la concorrente rischia anche la squalifica per come si è comportata con Nikita in questi giorni. Che questi, dunque, siano davvero i suoi ultimi giorni nella casa?