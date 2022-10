Urla nella notte al Grande Fratello Vip, Elenoire litiga con gli autori: web in rivolta

Nella notte Elenoire Ferruzzi avrebbe litigato con gli autori in confessionale, il video che riprende il momento in cui si sentono le urla è virale su Twitter: “Ma vaffanc*lo”

E’ sempre lei al centro degli scandali nella casa del Grande Fratello Vip. Elenoire Ferruzzi nella notte si è resa protagonista di un nuovo scontro, ma questa volta con gli autori del programma. L’astio con Nikita e il rifiuto da parte di Daniele l’hanno fatta sbroccare ma questa volta il popolo web davvero si è scatenato!!!

Elenoire Ferruzzi manda a quel paese gli autori

Cosa è successo adesso a Elenoire Ferruzzi da mandare a quel paese gli autori del programma? Stando a quanto è emerso in queste ultime ore la concorrente avrebbe perso la pazienza con alcuni autori del reality durante il confessionale.

La concorrente è rimasta delusa dal comportamento di Daniele Dal Moro, non crede che tra loro ci sia soltanto un’amicizia così come il ragazzo professa. Si tratterebbe della seconda delusione, dopo quanto accaduto con Luca Salatino. Questo l’avrebbe addirittura portata a voler abbandonare il gioco, minacciando tutti.

Dopo essersi sfogata con alcuni inquilini la regia l’ha chiamata nella stanza rossa ma in questo frangente qualcosa è andato storto. Le telecamere erano puntate su Antonino che si stava dirigendo in casa e come sottofondo si sono sentite le urla di Elenoire. “Io no e allora ho travisato, ma vaffanc*lo”.

ELENOIRE CHE URLA E MANDA A FANCULO GLI AUTORI IN CONFESSIONALE #gfvip pic.twitter.com/krQA1lhN6v — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 25, 2022

La Furia di Elenoire al Grande Fratello Vip

L’atteggiamento di Elenoire Ferruzzi sta creando molti problemi agli autori. Infatti, la gieffina sta sbottando continuamente utilizzando anche parole poco carine verso gli altri. La concorrente è finita nel mirino della rete e sono in tanti a chiedere la sua esplusione immediata. Elenoire deve essere assolutamente allontanata dalla casa, ha scritto qualcuno, non è affatto di buon esempio.

Ieri è stata protagonista di un fatto davvero sgradevole, insieme ad Antonino, appena ha visto passare Nikita ha sputato a terra. Insomma, nella prossima diretta i fan sperano tanto che Alfonso Signorini faccia il suo dovere!