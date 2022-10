GF Vip, Giaele De Donà smaschera Antonino Spinalbese: “Mi hai toccata…”

Quest’oggi, nella casa del GF Vip c’è stata una discussione particolarmente animata tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. La ragazza ha continuato ad attaccare il coinquilino per non averla difesa nel corso della scorsa puntata.

Gli animi si sono infervorati parecchio, al punto che la ragazza è arrivata a fare delle confessioni inedite che hanno generato molto sgomento. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

La discussione tra Antonino e Giaele al GF Vip

La mattinata di oggi è stata piuttosto movimentata nella casa del GF Vip a causa di uno scontro tra Giaele e Antonino. Tutto è cominciato nel momento in cui la De Donà ha continuato a ribadire di essere rimasta molto male per il comportamento assunto dal suo coinquilino in occasione della scorsa puntata del reality show. In tale occasione, Giaele è stata accusata di ronzare sempre attorno ad Antonino, mentre lui avrebbe occhi solo per Ginevra.

Le cose non stanno in questo modo e Giaele è rimasta male del fatto che Antonino non l’abbia palesato. La discussione, dunque, è andata parecchio per le lunghe ed è stata corredata anche da episodi divertenti. I concorrenti, infatti, hanno inscenato una sorta di processo di Forum, fatto in stile Uomini e Donne. Ad ogni modo, in un momento di stizza, la De Donà ha fatto una confessione.

Giaele fa una confessione inedita e intima su Antonino

Nello specifico, Giaele ha accusata Antonino di averla toccata in questi giorni di permanenza nella casa del GF Vip. La giovane ha detto al suo interlocutore che toccarla va bene, ma prendere una posizione per difenderla, invece, no. Dinanzi queste parole, Antonino si è alzato in piedi ed ha guardato con disprezzo la sua interlocutrice. Poi sono intervenuti gli altri concorrenti che hanno esortato il concorrente a tornare a sedersi.

Antonino, allora, ha dichiarato che, forse, sarebbe stato meglio non rispondere a quelle dichiarazioni. In casa è calato il gelo per qualche minuto e poi la discussione è proseguita. Al termine, Spinalbese ha concluso dicendo di non essere interessato a nessuna donna al momento, quindi neppure a Ginevra. Nel caso in cui dovesse entrare qualche concorrente che dovesse catturarlo, allora sì che si vedrebbe una certa differenza nel suo modo di fare e di approcciare a chi gli interessa al 100%.

"toccarmi va bene ma prendere una posizione no?" #GFVip pic.twitter.com/Grl1o7X4Ut — fuori catalogo (@fuori_catalogo) October 26, 2022