Spoiler Uomini e Donne 27 ottobre: Riccardo e Roberta si baciano

Nella puntata del 27 ottobre di Uomini e Donne ci saranno tantissimi colpi di scena. L’attenzione, come sempre, sarà rivolta agli esponenti del trono over quali Riccardo, Ida, Alessandro e Roberta.

Ad animare la mesa in onda ci sarà un bacio proprio tra la Di Padua e Guarnieri. La cosa, chiaramente, genererà molto clamore. In studio, infatti, si sfiorerà quali la rissa tra la dama e Ida. Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Bacio inatteso a Uomini e Donne e lite tra Ida e Roberta

Le anticipazioni della puntata del 27 ottobre di Uomini e Donne rivelano che si tornerà a parlare del quadrilatero tra Ida, Riccardo, Alessandro e Roberta. In merito alla Platano e a Vicinanza, i due stanno continuando ad uscire insieme. Malgrado lui sia decisamente più preso da lei, la conoscenza proseguirà. Ad infuocare gli animi, però, ci penseranno la Di Padua e Guarnieri. In particolar modo, vedremo che i due racconteranno di essere usciti insieme la sera prima.

Ebbene, tra loro c’è stato anche un bacio. In studio, chiaramente, scoppierà il caos. In molti resteranno spiazzati da quanto accaduto e non potranno non far intervenire Ida Platano. La donna sembrerà alquanto infastidita, sta di fatto che avrà un diverbio piuttosto animato con la sua, ormai, rivale Roberta Di Padua. Le due arriveranno addirittura a sfiorare la rissa.

Spoiler 27 ottobre: Riccardo piange

A placare la situazione ci penserà, come di consueto, Maria De Filippi. Una volta che i bollenti spiriti si saranno calmati, si continuerà a parlare della faccenda. Nella puntata del 27 ottobre di Uomini e Donne, però, Roberta e Riccardo ammetteranno che il bacio che si sono scambiati non avrà nessun prosieguo. I due, infatti, si sono lasciati andare ad un momento di passione, ma non hanno nessuna intenzione di tornare a frequentarsi.

Tra loro, dunque, non ci sarà nessuna frequentazione. In molti, chiaramente, non potranno non reputare il comportamento dei due come una ripicca nei confronti di Ida. Ad ogni modo, durante la puntata Riccardo verrà più volte accusato di nutrire ancora un sentimento nei riguardi di Ida. Malgrado le numerosi insinuazioni, però, il cavaliere non ammetterà i suoi sentimenti. In più occasioni, però, scoppierà in lacrime. I suoi comportamenti, dunque, lasceranno intendere che non sta attraversando un momento propriamente sereno.