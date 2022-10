GF Vip Elenoire Ferruzzi, influencer si scaglia contro di lei: “Sporca, inavvicinabile” (VIDEO)

Elenoire Ferruzzi è divenuta un bersaglio sul web dopo quanto accaduto nella casa del GF Vip. La concorrente ha avuto un nuovo diverbio con Daniele Dal Moro, in quanto era convinta, anche in questo caso, che il ragazzo nutrisse un interesse per lei.

Alcuni utenti del web, però, si sono stancati del suo atteggiamento, al punto da pronunciare parole molto forti. Tra i commenti più perentori spunta, sicuramente, quello di Karina Cascella, la quale ha fatto una disamina davvero interessante di quanto stia accadendo in casa.

Il duro attacco di Karina contro Elenoire Ferruzzi

Gli ultimi comportamenti di Elenoire Ferruzzi non stanno affatto piacendo ai telespettatori del GF Vip. La concorrente adopera sempre la stessa strategia, ovvero, si avvicina a dei ragazzi particolarmente attraenti credendo che la loro gentilezza voglia dire altro. Dopo averlo fatto con Luca Salatino, adesso è passata all’attacco con Daniele Dal Moro. In casa, però, nessuno sembra avere il coraggio di dire come stiano realmente le cose.

Allora, ci ha pensato Karina Cascella a fare una disamina precisa di quanto accaduto. L’influencer ha pesantemente attaccato la gieffina esortandola a smettere di assumere questo atteggiamento. Karina ha precisato che, se Luca, Daniele o altri uomini non pensano a lei in termini che vanno oltre l’amicizia non è perché è una persona trans, ma è per il suo aspetto. Le unghie così lunghe rappresentano anche un covo di microbi e batteri che fanno un certo ribrezzo, sempre secondo il punto di vista della Cascella. Inoltre, il modo in cui si concia è davvero ridicolo.

Karina contro l’ipocrisia del GF Vip

Karina Cascella ha mosso delle pesanti critiche contro Elenoire Ferruzzi e si è stupita anche del fatto che nessuno al GF Vip abbia il coraggio di dirle queste cose in faccia. Spesso la concorrente inneggia alla discriminazione a causa del suo essere transgender, ma Karina ha ritenuto che questa non sia la causa scatenante dell’allontanamento di tutti gli uomini da lei. Sia dal punto di vista estetico sia umano, infatti, la Ferruzzi non avrebbe nessun tipo di bellezza.

Per Karina, dunque, anche gli altri concorrenti del GF Vip si starebbero comportando in maniera errata e ipocrita in quanto non dicono ad Elenoire quello che pensano davvero. Invece di assecondare la sua follia, infatti, le persone a lei vicino dovrebbero esortarla a ragionare e a rendersi più presentabile.