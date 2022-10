GF Vip, la mamma di Nikita Pelizon sbotta contro la figlia: è una bugiarda? Scoppia il caos

In questi giorni, Nikita Pelizon si è molto aperta nella casa del GF Vip raccontando il suo passato e la sua vita. La mamma della giovane, però, non ha molto apprezzato la versione dei fatti da lei raccontata, sta di fatto che ha deciso di replicare sui social.

Nello specifico, la signora Sabry ha accusato la giovane di essere una bugiarda e di aver raccontato una versione distorta, specie in merito al rapporto con i suoi genitori. Vediamo, dunque, tutto quello che è emerso.

Le dure parole sulla famiglia di Nikita Pelizon al GF Vip

Nikita Pelizon ha fatto delle confessioni davvero molto dure inerenti il suo passato nella casa del GF Vip. Tra le tante cose dette, la giovane ha spiegato che la sua famiglia è Testimone di Geova. Lei, però, non ha mai condiviso questo orientamento religioso. Una volta raggiunta la maggiore età, infatti, Nikita ha svelato anche di essere stata cacciata di casa. I ricordi della sua infanzia, poi, non sono affatto gradevoli.

Molte volte, infatti, sua madre non cucinava e dimenticava di andare a prenderla a scuola. Quando, invece, si ricordava, la portava al parco a mangiare qualche tramezzino comprato al supermercato. In alternativa, poi, le dava wurstel crudi e salsine varie. Questo era quello che mangiava più spesso. Insomma, un racconto davvero da brividi che, tuttavia, è stato smentito dalla madre della ragazza.

La mamma di Nikita sbotta contro la figlia

Attraverso il suo account Facebook, infatti, la mamma di Nikita Pelizon ha sbottato contro la versione dei fatti raccontata dalla ragazza al GF Vip. In particolare, la donna ha pubblicato una serie di post contenenti stoccate contro la figlia. Tra di esse c’è una foto in cui inquadra delle pentole e scrive che è intenta a preparare minestra di lenticchie e arrosto di vitello, proprio per giustificare il fatto che non è solita mangiare solo cibo crudo o già pronto.

In seguito, poi, ha detto che, purtroppo, al mondo ci sono tanti bugiardi e tra questi apre sia annoverata anche sua figlia. Ancora, poi, la signora Sabry ha detto che, in un racconto, tutti possono passare per cattivi, dipende solo da chi è che racconta la storia. Insomma, commenti davvero molto pungenti di cui Nikita dovrebbe essere messa al corrente. Non resta che attendere la prossima puntata del GF Vip per vedere se questo avverrà.