Amici, Raimondo fa un gesto bruttissimo alla Celentano: il pubblico non perdona (VIDEO)

Raimondo Todaro contro la Celentano: il pubblico a casa come una furia

Nel corso della puntata di Amici 22 andata in onda ieri pomeriggio abbiamo assistito a l’ennesimo scontro fra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I due, che litigano praticamente sempre, hanno però questa volta alzato i toni persino più del solito, lasciando il pubblico a casa davvero senza parole!

Raimondo e Alessandra litigano per la coreografia data a Gianmarco

Tutto è iniziato da un compito che Raimondo ha assegnato a Gianmarco, ballerino della maestra Celentano. I due hanno iniziato prima a discutere, fino a quando poi la situazione non è degenerata.

In un primo momento, la discussione è nata per una scelta di Todaro di voler far ballare all’allievo una coreografia di hip hop, nonostante fosse l’unico studente insieme ad Asia a non avere mai studiato lo stile.

Alessandra Celentano ha criticato questa scelta, accusando il collega di non ammettere la bravura del ragazzo e di volerlo mettere in difficoltà ad ogni costo. Intanto, il ragazzo ha comunque deciso di prepararsi al meglio sperando di essere giudicato in maniera oggettiva e non soggettiva durante l’esibizione.

Amici: Todaro lancia dell’acqua addosso alla collega

Mentre Gianmarco era in prova tra Todaro e la Celentano si sono scaldati subito i toni. Mentre la maestra esprimeva il suo giudizio sul ragazzo criticando la scelta di Todaro, quest’ultimo si è detto scocciato ed ha invitato la collega a non rompere le scatole.

La discussione tra i due è arrivata al un punto vergognoso. Raimondo ha allungato la mano con una bottiglietta verso la Celentano, quasi in segno di sfida. La docente di danza classica, a questo punto allibita ha detto: “Intanto, l’acqua la tiri a tua sorella, anche se stavi giocando!”.

Intanto, sul web, dopo la messa in onda del daytime si è scatenato davvero l’inferno tra i fan del programma. In tanti hanno accusato e criticato il gesto dell’insegnante, affermando che quest’anno si sta davvero esagerando. Toni troppo alti e comportamenti davvero eccessivi ha detto qualcuno. Altri, invece, hanno invitato Maria De Filippi ad intervenire e a prendere dei seri provvedimenti. Questo è un gesto da condannare!