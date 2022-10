Daniele Dal Moro accusato di violenza, Elenoire: “Stava per menarmi…”

Cosa è accaduto realmente tra Elenoire e Daniele al GFVip?

La discussione tra Elenoire e Daniele sembra aver preso davvero una brutta piega. Il gieffino ha urlato contro la Ferruzzi e tra i due è mancata poco una rissa. Intanto, cil popolo web si è detto stufo di questi atteggiamenti e stasera in puntata si aspettano davvero provvedimenti.

GFVip: Daniele del Moro e Elenoire Ferruzzi ai ferri corti

Nella Casa del Grande Fratello Vip stanotte è scoppiato il caos. Daniele Dal Moro si è infuriato dopo aver ripetutamente chiesto ad Elenoire Ferruzzi per quale motivo ce l’avesse con lui (senza ricevere una risposta concreta).

I due sono 4 giorni che non si parlano e il concorrente si è detto stufo di questo atteggiamento della coiinquilina. Inoltre, c’è da dire che la stessa Ferruzzi il giorno precedente ha sbottato anche con la regia, mandando tutti a quel paese. Ma cosa sta accadendo in questa edizione? Si chiedono in tanti.

Le polemiche sull’atteggiamento di alcuni concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip non si placano. Come già detto in precedenza il web, in queste ultime ore si è davvero scatenato, chiedendo la squalifica immediata di Elenoire. Parole, pesanti, atteggiamenti davvero fuori dal normale e litigi troppo esagerati… Cosa deciderà in diretta Signorini?

La differenza tra Daniele, darling ed Elenoire sta nel fatto che il primo, nello sbrocco veronese, continua a dire che le vuole bene, lei invece sta di là ad inventarsi che darling era a poco dal menarla.#GFvip #danieledalmoro #drojette #donnalisi #gintonic #nikiters pic.twitter.com/a2j2l2UJxH — Cali (@Cali_Gr) October 26, 2022

Daniele del Moro dice la sua, Elenoire lo accusa di violenza

Dopo la sfuriata di questa notte, Elenoire Ferruzzi si è confrontata con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, svelando che con il gieffino ci sarebbero stati “baci, toccamenti, cose…”.

Giaele e Wilma hanno “attaccato” Daniele confermando di aver visto i baci a stampo che si sarebbe scambiato con la trans.

Daniele davanti a tali affermazioni non è rimasto in silenzio e ha criticato i compagni di farsi gli affari propri. Elenoire secondo lui dice molte bugie e vede le cose a modo suo.

E mentre Daniele sostiene di averle urlato addosso proprio perché prova affetto per lei, Elenoire lo ha accusato di “violenza”: “Un altro poco e mi menava, ci è mancato poco!”.