Ilary Blasi prende una decisione sull’Isola dei Famosi ecco le sue sorti

Questo non è certamente un periodo semplice per Ilary Blasi. In questo periodo sono trapelate sul web delle voci che hanno anche messo in discussione la presenza della donna alla guida dell’Isola dei Famosi.

Nel prossimo anno, infatti, ci sarà una nuova edizione del reality show più avventuroso di sempre e l’ex di Francesco Totti ha rischiato di non essere al timone. In queste ore, però, è arrivata una decisione importante presa dalla showgirl.

I dubbi di Ilary sull’Isola dei Famosi

Ilary Blasi potrebbe davvero abbandonare la conduzione dell’Isola dei Famosi? Questo è il sospetto che è sorto a molti telespettatori del programma. A fomentare questi dubbi era stata la diretta interessata, la quale aveva lasciato intendere che, probabilmente, si sarebbe voluta prendere un anno sabatico. La donna, infatti, in questo periodo sta affrontando il delicato affaire inerente la separazione da Francesco Totti.

I prossimi mesi saranno piuttosto impegnativi, in quanto bisognerà partecipare alle udienze per stabilire tutti i termini della loro decisione. Questo, dunque, poteva entrare un po’ in conflitto con la sfera professionale della donna. Ad ogni modo, in queste ore, grazie ad un approfondimento presente sul settimanale Oggi, si è scoperto quali siano le sorti della conduttrice.

La decisione della Blasi sul reality show

In particolar modo, è emerso che Ilary Blasi non ha intenzione di lasciare la conduzione dell’Isola dei Famosi. Almeno per il prossimo anno, dunque, la donna dovrebbe continuare ad essere alla guida del reality show. A convincerla a prendere questa decisione e a dissuaderla dalla necessità di concedersi un anno sabatico pare sia stata la sua famiglia e la sua amica Silvia Toffanin.

Le due sono molto legate, sta di fatto che Ilary ha concesso solo a lei un’intervista mesi fa inerente il suo rapporto con l’ex calciatore della Roma. Concentrarsi sul lavoro, dunque, potrebbe rivelarsi una scelta assolutamente saggia e azzeccata per la showgirl. In questo periodo, infatti, sono già cominciati i primi casting volti a capire quali potrebbero essere i concorrenti indicati per ricoprire il ruolo di naufraghi.

Per adesso, però, non ci sono molte informazioni a riguardo in quanto è troppo presto. I fan della trasmissione, però, si augurano che venga riconfermato anche il tridente formato da Alvin, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, che è tanto piaciuto l’anno scorso.