Il Paradiso delle signore anticipazioni 31 ottobre: Ezio va via, Flora umilia Maria

Le anticipazioni della puntata di lunedì 31 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che Ezio prenderà una drastica decisione per preservare la situazione familiare sua e di Veronica. In merito ad Anna, invece, la ragazza racconterà tutta la verità sul suo ex marito a Salvatore, il quale rimarrà spiazzato.

Al grande magazzino, poi, ci sarà una certa tensione tra Flora e Maria. La prima prenderà di mira la seconda e darà luogo ad una vera e propria umiliazione. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

La verità di Anna, Matilde fa una proposta a Vittorio al Paradiso delle signore

Nella puntata del 31 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che ci sarà spazio per la vicenda inerente Anna e Salvatore. La ragazza confesserà al suo fidanzato la verità sul suo viaggio oltreoceano. Nello specifico, la donna rivelerà di aver scoperto che il suo ex sia stato fatto prigioniero in sud America e rinchiuso all’interno di una cella. La ragazza, allora, ha deciso di andare da lui per salvarlo, tuttavia, non ha avuto il coraggio di dire la verità a Salvo, pertanto, ha inventato la storia dell’operazione di sua madre.

Salvatore, chiaramente, rimarrà spiazzato nell’apprendere tale versione dei fatti, tuttavia, dopo un po’ di titubanze, i due finiranno per riavvicinarsi. Su di un altro versante, poi, vedremo che Matilde farà una proposta inattesa a Vittorio. In particolar modo gli proporrà di lanciare una linea di lingerie al grande magazzino. Conti accoglierà di buon grado l’iniziativa della sua socia in affari.

Anticipazioni 31 ottobre: clima teso al magazzino, la decisione di Ezio

Al Paradiso delle signore, poi, nella puntata del 31 ottobre, vedremo che si respirerà un clima piuttosto teso. Flora, infatti, si sentirà sempre più minacciata da Maria, al punto che deciderà di umiliarla pubblicamente. La ragazza, chiaramente, rimarrà molto male e non saprà come reagire. La Ravasi, però, non si darà per vinta e si rivelerà ad Umberto tutte le scenate che sta subendo a causa di Adelaide.

Guarnieri non ne potrà più. Il commendatore si mostrerà parecchio spazientito per la situazione e per la guerra che Flora e Adelaide non vogliono proprio smettere di farsi a vicenda. Per tale ragione, Umberto prenderà la decisione di intervenire personalmente allo scopo di risolvere, una volta per tutte, la situazione. Riuscirà nel suo intento il protagonista? Infine, Ezio lascerà casa di Veronica. Attraverso questa decisione estrema, spera di evitare di beccarsi una denuncia per concubinaggio.