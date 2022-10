Elenoire Ferruzzi contro Alberto De Pisis al GF Vip: “Ricchi**e” bufera sul web (VIDEO)

Ne stanno succedendo di tutti i colori all’interno della casa del GF Vip. Elenoire Ferruzzi, dopo aver preso di mira Daniele Dal Moro, si è scagliato contro Alberto De Pisis. I due hanno avuto un confronto molto acceso, a seguito del quale la concorrente ha pronunciato una frase discutibile.

Alberto si è intromesso nella lite tra la Ferruzzi e Daniele Dal Moro, schierandosi dalla parte del ragazzo. Questo ha fatto perdere le staffe ad Elenoire. In un momento in cui si trovava da sola in camera da letto, infatti, la protagonista ha davvero esagerato.

La parola infelice di Elenoire contro Alberto De Pisis

In queste ore è scoppiato il caos nella casa del GF Vip. Elenoire Ferruzzi sta dando di matto in quanto ha accusato Daniele di averla illusa e di essersi poi tirato indietro per vergogna. La maggior parte dei concorrenti, però, si è schierata dalla parte dell’ex tronista di Uomini e Donne. Tra di questi, anche Alberto De Pisis ha manifestato il suo dissenso nei confronti dell’influencer. In particolare, il ragazzo ha esortato la sua coinquilina a darsi una calmata nei toni e a smetterla di attaccare così tanto Daniele.

Elenoire non ha gradito tali interventi, sta di fatto che non ha esortato a sbottare contro il giovane. Il peggio, però, si è verificato in seguito, quando la Ferruzzi è andata in camera da letto da sola. Parlando tra sé e sé, infatti, la protagonista pare abbia definito con il termine “Ricchi**e” il suo compagno d’avventura. Il video è divenuto virale sul web e molti utenti stanno commentando dicendosi assolutamente indignati.

Chiesta la squalifica della Ferruzzi dal GF Vip

Ricordiamo che in passato alcuni concorrenti sono stati squalificati dalla casa del GF Vip per aver adoperato termini poco garbati nei confronti della categoria omosessuale. Proprio in virtù di questo, moltissimi utenti del web si stanno scagliando contro Elenoire Ferruzzi per il termine adoperato per definite Alberto De Pisis. La maggior parte degli utenti sta chiedendo l’immediata squalifica della protagonista.

Questa non è la prima volta in cui gli utenti attaccano Elenoire per i suoi comportamenti errati, basti pensare al modo in cui si è comportata con Nikita Pelizon. Ad ogni modo, almeno per il momento, lo staff del GF Vip non è intervenuto sulla faccenda. Il televoto aperto non è stato annullato. Non resta che attendere per vedere se cambierà qualcosa.