Uomini e Donne spoiler oggi 28 ottobre: Riccardo Guarnieri in lacrime

Nella puntata del 28 ottobre di Uomini e Donne vedremo che si continuerà con il dibattito che coinvolge Ida, Riccardo, Roberta e Alessandro. Ieri i quattro hanno avuto modo di discutere pesantemente, in quanto la Platano ha deciso di uscire co Guarnieri e i due si sono baciati.

Quest’oggi, però, Riccardo verrà messo spalle al muro e gli sarà chiesto di dire, una volta per tutte, che cosa prova per Ida. In seguito, poi, si passerà al trono classico. Vediamo nel dettaglio che cosa succederà.

Riccardo spalle al muro a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 28 ottobre di Uomini e Donne rivelano che Riccardo Guarnieri sarà messo alle strette. Gianni Sperti deciderà di spendere delle parole positive per commentare il rapporto che c’è stato tra il cavaliere e Ida. Ricordiamo che quest’ultima ieri ha dato luogo ad una scenata dopo aver appreso che Roberta e Riccardo si fossero baciati. Quest’oggi, dunque, Gianni spenderà parole positive per commentare il precedente rapporto tra Riccardo e Ida.

Il cavaliere proverà un’emozione così forte al punto che scoppierà in lacrime. I presenti in studio, allora, gli chiederanno se prova ancora un interesse per Ida. Lui sarà molto titubante. Successivamente, poi, ci sarà spazio per l’arrivo di due ospiti. Biagio e Caterina, infatti, torneranno in studio per raccontare come sia andato il loro matrimonio. Dopo il racconto, poi, la coppia si rivolgerà a Riccardo.

Spoiler 28 ottobre: ci sarà un’eliminazione al trono classico

in particolar modo, nella puntata del 28 ottobre di Uomini e Donne vedremo che la coppia ospite esorterà Riccardo ad essere onesto e a dire, una volta per tutte, cosa prova nei riguardi di Ida Platano. Il cavaliere sarà alquanto reticente, ma alla fine ammetterà di non essere innamorato. In più occasioni il protagonista si lascerà andare alle lacrime e alla commozione.

Successivamente, poi, si parlerà degli esponenti del trono classico. In particolar modo, l’attenzione verrà rivolta alle ragazze. Lavinia ha deciso di portare in esterna Alessio in occasione del suo compleanno. Anche Federica ha fatto un’esterna, ma in puntata rivelerà di aver preso una decisione su un corteggiatore. In particolare, la tronista dirà di voler eliminare Giuseppe. Lui è il ragazzo del trono over, che ha deciso di passare a quello classico per conoscere l’Aversano. In studio, chiaramente, non mancheranno confronti molto accesi.