Uomini e donne oggi: furiosa lite tra Alessandro e Roberta, lei sbotta di grosso

Una nuova puntata di Uomini e donne è appena terminata e anche oggi clamorosi colpi di scena

A Uomini e Donne continua a stare al centro della scena il Trono Over con i suoi protagonisti Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza.

Maria de Filippi ha subito mandato in onda un filmato in cui si vedono Riccardo e Roberta parlare e giudicare il comportamento di Vicinanza e Ida. A tal proposito in studio ha preso la parola anche Roberta ch si è scagliata pesantemente contro il cavaliere salernitano.

Uomini e donne oggi: Roberta contro Alessandro

Roberta si è alzata dalla sedia infuriata quasi come se volesse menarlo. Infatti, tutti hanno pensato a quanto successe anni fa con Riccardo. Bhe, in questo caso la dama si è solo limitata a chiedergli a tono alto perchè dicesse cose non vere.

La Di Padua ha chiesto ad Alessandro perchè dicesse che lei lo avesse saltato addosso, se poi non è vero. Vicinanza non ha smentito la sua versione ma tanto meno non ha confermato qualcosa di diverso.

La Di Padua chiede spiegazioni: toni alti al trono over

A scagliarsi contro Roberta poi ci ha pensato la Cipollari facendo notare a tutti che “Sembra che questi fili li ha mossi lei”. Il discorso, però, si è spostato su un’altra questione: Roberta e Riccardo Guarnieri sono usciti insieme a cena.

Alessandro appena ha saputo ha subito esclamato che la Di Padua lo ha sempre criticato e ora non crede a ciò che sta sentendo. Lo stesso ha detto Gianni esclamando un “allibito”! Nello studio di Uomini e donne, insomma, si è acceso il caos. In tutto questo Maria De Filippi ha preferito non esprimere il suo pensiero.

Ha fatto solo qualche domanda per capire se Riccardo e Roberta usciranno ancora insieme e nulla di più. Insomma, un nuovo quadretto che di certo non sta paicendo ai telespettatori dato che si sono detti tutti studi di sentire e vedere sempre le stesse cose. Dal web, qualcuno esclama: a breve vedremo Roberta e Ida uscire assieme!”