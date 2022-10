Silvia Toffanin dietro la decisione di Ilary Blasi: l’addio a L’isola dei famosi sembra vicino

La Blasi pronta a dire addio al suo reality “L’isola dei famosi”?

Nelle ultime ore è spuntato un retroscena clamoroso sulla vita professionale di Ilary Blasi,. La show girl e conduttrice da pochi mesi è diventata single dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti.

A rivelare un’indiscrezione pazzesca è il giornalista Alberto Dandolo che ha fatto sapere cosa sembra stia passando nella testa dell’ormai ex signora Totti. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Ilary Blasi dice addio a l’Isola dei famosi?

Qualche giorno fa si è parlato di un possibile addio di Ilary Blasi dalla televisione, o meglio un addio che riguarda particolarmente la conduzione dell’isola dei famosi. Inizialmente, ha fatto sapere Dagospia, la Blasi pare avesse deciso di prendersi una pausa per dedicarsi a se stessa e ai figli. Negli ultimi giorni però l’ex signora Totti ha cambiato idea e dietro tale decisione ci sarebbe la sua cara amica Silvia.

La Toffanin, pare abbia convinto l’amica a non abbandonare la televisione e a continuare il suo percorso professionale. “Tornerà in primavera al timone del reality show adventure…”. Infatti, L’Isola dei famosi è stata confermata, e dovrebbe partire ad aprile-maggio 2023.

La conduttrice del reality insieme a tutto lo staff si starebbe concentrando anche sui concorrenti, sono infatti, iniziati già i provini.

Il divorzio tra Totti e la Blasi tiene ancora banco

E mentre Ilary pensa alla sua situazione professionale non è da dimenticare anche quella privata. La separazione da Francesco Totti ormai sulla bocca di tutti e ogni giorno sembrano esserci clamorose indiscrezioni sulla questione. A breve ci sarà una nuova udienza e i due, che si sono separati all’inizio dell’estate, sono in procinto di divorziare una volta per tutte.

La separazione consensuale non è andata a buon fine ed i due si sono ritrovati in mano ai loro avvocati che dovranno decidere come dividere l’enorme patrimonio. Intanto, l’ex calciatore della Roma si è appena trasferito a Vigna Clara (quartiere di Roma nord), insieme alla sua nuova compagna, mentre lei continua a vivere nella mega villa all’Eur.