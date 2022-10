Memo Remigi cacciato dalla Rai per la palpata alla Morlacchi: arriva la replica del cantante

Nel corso della puntata di ieri di Oggi è un altro giorno si è verificato un episodio davvero increscioso. Il cantante Memo Remigi ha palpato il sedere di Jessica Morlacchi generando un putiferio.

I telespettatori e tutti i membri dello staff si sono resi conto dell’accaduto, sta di fatto che sono stati presi immediati provvedimenti. L’artista, infatti, è stato cacciato dalla Rai. In queste ore, ha deciso di replicare spiegando la sua versione dei fatti.

La cacciata di Memo Remigi dalla Rai per la palpata a Jessica Morlacchi

Episodio davvero pessimo quello di cui si è reso protagonista ieri Memo Remigi nei confronti di Jessica Morlacchi. Il cantante lavora da tantissimi anni in Rai e da un po’ di tempo collabora anche con la trasmissione pomeridiana condotta da Serena Bortone. Verso la parte conclusiva della messa in onda di ieri, però, si è verificato un evento davvero increscioso.

Nello specifico, infatti, i protagonisti della puntata di sono riuniti al centro dello studio per i saluti. Tutti erano vicini, pertanto, tra loro non c’era alcun distanziamento. Memo aveva di fianco proprio Jessica. Ad un certo punto ha cominciato a toccarle il braccio, probabilmente per scherzare. Dopo poco, poi, la sua mano è scesa lungo i fianchi della donna, arrivando a palparle palesemente il lato B. Questo gesto, chiaramente, non è passato inosservato, al punto che è stato necessario prendere dei provvedimenti.

Memo rompe il silenzio e svela la sua versione dei fatti

Serena Bortone, infatti, una volta appreso quanto accaduto, ci ha tenuto a scusarsi con tutto il pubblico per il triste evento e poi ha spiegato che Memo Remigi fosse stato allontanato dal programma in maniera definitiva per il comportamento assunto ai danni della Morlacchi. Dopo poco, poi, è arrivata anche la replica del cantante. Attraverso un post su Instagram, infatti, Memo si è scusato se ha urtato la sensibilità di qualcuno, specie delle donne.

In seguito, però, ha aggiunto che il suo non fosse affatto un gesto compiuto per mancare di rispetto a Jessica. Tra loro c’è un rapporto di stima reciproca, pertanto, Memo voleva solamente dare luogo ad un gesto goliardico, assolutamente lontano da qualsivoglia tipo di offesa. Malgrado questo, però, non può fare a meno di prendere atto del fatto che le sue intenzioni siano state fraintese e deve accettarne le severe e drastiche conseguenze.