Beatrice Valli ha mentito a tutti, è veramente incinta? Beccata mentre lo confessava (FOTO)

In questi giorni si è parlato di Beatrice Valli e del fatto che potesse essere incinta per la quarta volta. La notizia era trapelata sui social a seguito della pubblicazione di alcune foto in cui è apparsa con un pancino sospetto.

Una volta trapelata la notizia, era intervenuta anche la diretta interessata, la quale ha spiegato come stessero davvero le cose. Beatrice aveva negato la gravidanza, tuttavia, in queste ore sta emergendo una verità del tutto diversa.

Le precedenti parole di Beatrice Valli sulla gravidanza

Beatrice Valli è davvero incinta per la quarta volta? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo. Il sospetto era sorto a seguito della pubblicazione di alcune foto in cui si notava un certo pancino pronunciato. Ad ogni modo, la diretta interessata era intervenuta personalmente sui social per svelare come stessero le cose. In particolar modo, la donna aveva chiarito di non essere in dolce attesa. Il pancino gonfio era solo causa del lattosio.

Essendo lei fortemente intollerante a tale alimento, quando lo mangia le si gonfia molto la pancia. Con questa spiegazione, dunque, il popolo del web si era acquietato. In seguito, però, ci sono stati un po’ di episodi strani. Sua sorella Ludovica, infatti, era stata alquanto vaga sulla questione. In particolare, aveva detto di non sapere nulla, ma se Beatrice fosse stata in attesa del quarto figlio probabilmente anche lei lo avrebbe scoperto dai social come tutti. In queste ore, però, c’è stato uno sviluppo.

Beatrice avrebbe svelato di essere incinta: la segnalazione

L’influencer Amedeo Venza ha riportato la segnalazione di una fan, la quale ha dichiarato di aver ascoltato una conversazione tra Beatrice Valli e una sua amica in cui confessava di essere incinta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne pare abbia ammesso di essere in dolce attesa, tuttavia, sembrerebbe aver palesato la volontà di non dirlo a nessuno. Molto probabilmente, i due stanno aspettando i tre mesi canonici prima di fare il grande annuncio.

Stando a quanto emerso, però, pare che neppure la famiglia sia stata informata di questo ipotetico lieto evento. Ludovica, infatti, con tono anche un po’ stizzito, ha lasciato intendere che sua sorella non avesse parlato neppure con lei. La gravidanza, infatti, l’avrebbe scoperta esattamente come gli estranei, ovvero, attraverso un annuncio social. Vedremo.