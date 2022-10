Il Paradiso delle signore spoiler 1° novembre: Umberto trama contro Marco

La puntata del 1° novembre del Paradiso delle signore sarà ricca di colpi di scena. Innanzitutto vedremo che Salvatore comincerà a mostrarsi piuttosto preoccupato per il rapporto con Anna.

Vittorio e Matilde, invece, lavoreranno di comune accordo per lanciare la nuova linea di corsetti al grande magazzino e avranno un’idea davvero brillante. Umberto, invece, inizierà a seguire una strada per colpire marco e, di conseguenza, ricattare Adelaide.

Vittorio e Matilde lavorano ad un progetto per il Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 1° novembre del Paradiso delle signore vedremo che Salvatore sarà molto preoccupato. Malgrado il riavvicinamento con Anna, infatti, il ragazzo comincerà a temere che il ritorno del suo ex Quinto, nonché padre biologico di Irene, possa compromettere considerevolmente la situazione. Caterina, dal canto suo, non farà altro che acuire sempre di più i dubbi del ragazzo.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Vittorio e Matilde lavoreranno duramente per studiare un modo simpatico per lanciare la nuova linea di corsetti. A tal proposito, avranno l’idea di organizzare una serata a tema ispirata al film Il Gattopardo. Il programma sarà caratterizzato da una proiezione cinematografica, accompagnata da un ballo. Per l’occasione, le veneri dovranno prendere delle lezioni di ballo in quanto dovranno essere in grado di muoversi sotto le note del Walzer.

Spoiler 1° novembre: il piano di Umberto contro Adelaide

Ad ogni modo, nel corso della serata, Vittorio chiederà a Matilde di ballare con lui, ma la donna si rivelerà piuttosto sfuggente. Il suo comportamento comincerà a generare parecchi sospetti nell’uomo. Nella puntata del 1° novembre del Paradiso delle signore, poi, assisteremo ad un complotto da parte di Umberto. Il commendatore ha trovato un modo per tenere in pugno Marco. Nello specifico, potrebbe riuscire a mettere le mani su alcuni documenti del giornalista relativi all’articolo a cui sta lavorando. Si tratta di un importante lavoro legato alla tragedia del Vajont.

Se il suo piano dovesse andare in porto, Umberto potrebbe ricattare Adelaide e riuscire, una volta per tutte, a riprendersi le sue quote al Paradiso. Intanto, Adelaide e Matilde avranno opinioni differenti su come trattare Flora al grande magazzino. Armando, infine, comincerà a nutrire dei sospetti nei confronti di Vito. In effetti, il suo fiuto non sbaglia, in quanto il capo magazziniere si troverà a fare una scoperta davvero inattesa sul giovane.