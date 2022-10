Elenoire Bertuzzi, censurate frasi dopo l’eliminazione al GFVip: web in rivolta

Prima dell’eliminazione al televoto flash, Elenoire è stata ammonita severamente da Alfonso Signorini per alcune parole spinte

E’ stata proprio lei la protagonista della puntata del Grande Fratello Vip ieri sera. Alfonso Signorini finalmente ha ascoltato il pubblico, anche se in parte avrebbe preferito che la concorrente fosse squalificata e non mandata al televoto.

Insomma, un’opportunità che non è andata giù a milioni di telespettatori che si aspettavano un provvedimento molto più importante. E proprio a riguardo di provvedimenti che il web si è scatenato dopo che il Grande Fratello Vip ha censurato per l’ennesima volta alcuni atteggiamenti della trans che andavano discussi.

Elenoire Ferruzzi, l’avviso di Alfonso Signorini non preso in considerazione

Prima di tornare a casa e essere eliminata con un televoto lampo, Alfonso Signorini ha rivelato che già negli scorsi giorni era stato nella Casa (sebbene solo con la voce) per parlare proprio con Elenoire per farla rendere conto di aver esagerato con alcune parole.

Nel dettaglio in conduttore ha invitato la donna a non usare termini volgari, in quanto il programma è visto anche da ragazzini. Insomma, un ultimatum che purtroppo non ha preso in considerazione. Elenoire Ferruzzi ha esagerato, pronunciando parole vergognose con altri gieffini su Antonino.

Le frasi incriminate

L’ex ormai concorrente del Grande Fratello Vip parlando a letto con gli altri ragazzi aveva espresso parole vergogne tanto da indignare il popolo web. “Voglio leccare le palle ad Antonino! Palle, sotto palle e c*lo!”.

Termini per nulla consoli ad un programma in onda in prima serata su una tv nazionale. Ma a far innervosire il pubblico a casa, anche alcune parole dette su Nikita. Elenoire ha definito la ragazza come una porta sfiga, una iella.

Ma non solo, questo, a portare la redazione ad intervenire lo sputo alla Pelizon. Davanti a questo atteggiamento, come si è visto gli internauti si sono praticamente scatenati.