Loredana Bertè su Elenoire Ferruzzi: “Inaccettabile parlare di sfiga, grazie per averla eliminata”

Elenoire Ferruzzi è stata eliminata con un televoto flash durante la puntata del ieri del GF Vip per aver accusato Nikita di portare sfortuna e aver sputato a terra al suo passaggio. Sulla questione è intervenuta anche Loredana Bertè.

Alcuni minuti fa, infatti, la cantante ha deciso di rompere il silenzio su di un tema davvero molto delicato e a cui tiene particolarmente. Nello specifico, l’artista ha ringraziato il GF e Alfonso Signorini per come hanno trattato la faccenda. Vediamo cosa ha detto.

Loredana Bertè sull’eliminazione di Elenoire Ferruzzi

Loredana Berè è intervenuta sui social per commentare quanto accaduto ieri sera al GF Vip ad Elenoire Ferruzzi. Nello specifico, la donna ha reputato davvero inaccettabile che nel 2022 ci siano ancora persone che adoperino il termine “sfiga” rivolto ad un’altra persona. La storia, a quanto pare, non è servita da insegnamento. Ricordiamo, infatti, che la sorella di Loredana, Mia Martini, si è tolta la vita proprio perché bollata come una persona che portasse iella.

Essendo questo un argomento su cui la Bertè è particolarmente sensibile, dunque, ha sentito il bisogno di intervenire. La cantante si è complimentata con lo staff del Grande Fratello Vip per aver deciso di mandare al televoto flash Elenoire e dare al pubblico la possibilità di scegliere se perdonare il suo comportamento o se condannarlo. Inoltre, la donna ha anche ringraziato Alfonso Signorini per come ha affrontato questo argomento e per le parole dette.

il ringraziamento al pubblico del GF Vip e il silenzio di Elenoire

Il fatto che il GF Vip si sia schierato in maniera così netta contro Elenoire Ferruzzi è stato molto gradito da Loredana Bertè. La cantante, chiaramente, ha ringraziato anche il pubblico da casa, che ha avuto l’ultima parola sulla faccenda. Il fatto che la concorrente sia stata eliminata con un plebiscito del 90% è sicuramente sintomo del fatto che sono davvero in molti a pensarla come Loredana.

Ad ogni modo, il post dell’artista sta facendo il giro del web. In molti lo stanno condividendo e si stanno professando assolutamente d’accordo con il suo pensiero. Per il momento, invece, la diretta interessata di questo provvedimento non è ancora intervenuta sui social. L’account Instagram di Elenoire Ferruzzi, infatti, è totalmente silente da quando il pubblico ha deciso di mandarla via. Non resta che attendere per vedere in che modo commenterà.