Uomini e donne, avete visto la casa di Alessandro Vicinanza? Altro che umile…

Alessandro Vicinanza mostra la sua non proprio umile dimora

La redazione di Uomini e Donne ha visitato la casa di Alessandro Vicinanza, cavaliere del dating show di Maria. Dallo scorso anno il giovane fa parte del parterre della De Filippi e sembra ricevere molti consensi da parte del pubblico.

Tornando alla visita alla sua dimore, la produzione ha cercato di scoprire nel dettaglio qualcosa in più sulla sua vita lontano dalle telecamere e nonostante più volte si è detto geloso del suo nido ecco che finalmente ha aperto le porte del suo appartamento.

Il cavaliere di Uomini e donne apre le porte del suo appartamento

Alessandro Vicinanza vive al centro di Salerno e aprendo le finestre della sua casa è possibile vedere il mare.

Oltre ad avere una vista da invidia, la casa di Vicinanza è “arredata con gusto e curata nei minimi dettagli”. C’è tanta curiosità sull’ambiente, infatti, non ha mai nascosto di avere una vita adagiata.

Prima di comprare questa, il cavaliere campano abitava in una casa in affitto con la sua ex compagna. Ricorda che era “un luminoso ultimo piano in una zona centrale di Salerno”. Quella, però, era molto più piccola.

I dettagli dell’appartamento di Alessandro Vicinanza

Un grandissimo appartamento tutt’altro che umile quello di Alessandro Vicinanza che si trova al centro di Salerno, affacciato sul mare. Il giovane ha fatto sapere che quando lo ha acquistato lo ha ristrutturato tutto in modo da poterlo definire nei minimi dettagli a suo piacimento.

E possiamo dire che così è stato, lo stile e i colori rispecchiano molto il suo modo di essere. “Devo ammettere che ne sono abbastanza geloso: a casa mia non faccio entrare tutti e, soprattutto, non faccio entrare tutte (ride). È quasi un tempio “sacro” dedicato esclusivamente a me e alle mie ‘bambine’, Olivia e Cleopatra, i suoi cagnolini.

Alessandro ha fatto sapere di essere molto felice della sua vita ora quello che gli manca però è un partner. E parlando di amore non ha nascosto che non vede l’ora di portare Ida Platano…