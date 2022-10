“Ma che stai dicendo…?” Carlo Conti costretto a chiarire: il pubblico non perdona la gaffe

Clamorosa gaffe di Carlo Conti in diretta a Tale e quale show

Poche ore fa è andata in onda la quinta puntata di Tale e quale show. Nel corso della puntata abbiamo visto esibirsi Samira Lui, professoressa de L’Eredità ma anche la Mussolini nei panni di Sofia Loren, Antonino e Adua Del Vesco.

A quanto pare però proprio in presenza di Samira, il conduttore ha commesso una gaffe che non è passata inosservata al pubblico a casa, che si è subito scatenato sui social. Andiamo a vedere insieme cosa è successo.

Carlo Conti commette una gaffe in diretta e si scusa

Carlo Conti ha dato appuntamento ai telespettatori con la nuova edizione de L’Eredità, condotta dal collega Flavio Insinna, per il lunedì successivo, quindi il 24 ottobre. Il programma però sarà trasmesso dal 31 ottobre e quindi dopo tre giorni. Per questo motivo, il presentatore è stato costretto prima di far esibire la giovane a chiarire e a dare l’informazione corretta e dettagliata.

“La settimana scorsa ho detto che lunedì sarebbe iniziata L’Eredità, invece inizierà lunedì questo” ha quindi chiarito, trovando appoggio anche in Samira: “Esatto, inizierà questo lunedì”.

Le scuse del conduttore a Tale e quale show

Le parole di Carlo Conti non erano passate inosservate la scorsa settimana motivo per cui ieri sera ha dovuto scusarsi. Il conduttore ha subito precisato di aver dato un’informazione sbagliata anche se tantissimi telespettatori da casa già si erano scatenati in rivolta.

Intanto, possiamo dire che anche la sesta puntata di Tale e quale show ha regalato grandi emozioni. Samira Lui si è esibita in versione Grace Jones, ma la sua esibizione è stata un po’ criticata dalla giuria: Loretta Goggi, pur apprezzandola, ha detto che in alcuni punti non è stata intonatissima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐇𝐄𝐋𝐋𝐎 𝐆𝐎𝐆𝐆𝐈 (@hellogoggi)

Poco apprezzata anche da Cristiano Malgioglio che si è detto molto deluso. Una mia vicina di casa ha una gatta che si chiama Mafalda, in alcuni punti mi hai ricordato lei quando miagola”.