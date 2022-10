Scandalo al GFVip, Strani movimenti sotto le lenzula: Il web furioso “un pu**anaio”

Tra Antonino e Giaele è scoppiata la passione sotto le lenzuola web indignato

Il video di ciò che è successo tra Antonino e Giaele sta facendo il giro del web. Gli internauti non possono credere ai loro occhi e ora chiedono davvero la chiusura del programma.

IL Grande Fratello Vip non sfa regalando grandi emozioni e soprattutto non sta regalando una bella pagina televisiva. Dopo le parole e le gesta di Elenoire Ferruzzi nei giorni scorsi, ecco che ora due giardini si lasciando andare alla passione senza pensare di essere in un programma televisivo.

Antonino Spinalbese e Giaele de Donà cedono alla passione

Dopo tanto corteggiamento da parte di lei che si è detta proprio pochi giorni fa interessata al concorrente, tra i due è accaduto qualcosa. Non baci e non carezze ma come mostrano le immagini si tratta di qualcosa di più.

Tutto è partito dalla Donà che si è infilata nel letto di Spinalbese facendogli dei gattini. Lui ha subito ricambiato e dopo un pò sotto le coperte si sono iniziati a vedere strani movimenti.

Il web contro il Grande Fratello Vip

Appena si è capito che sotto le coperte stesse accadendo qualcosa la regia ha censurato cambiando immagine. Nello stretto tempo in onda per almeno 3 4 minuti si è potuto notare uno stranissimo movimento di mani. Cosa è accaduto realmente? Dopo circa mezz’ora la produzione è ritornata sui due e entrambi erano ancora li avvolti…

Intanto, poche ore fa, la coppia se così si può definire ha fatto sapere di aver dormito insieme. Questo atteggiamento come già detto in precedenza non è piaciuto al popolo web che si è subito scatenato in rivolta. Il Programma condotto da Signorini quest’anno sta mostrando il peggio e i concorrenti non sembrano avere rispetto di nessuno. Infatti. Sono in tanti in queste ore ad esprimere la propria indignazione. Qualcuno sottolinea addirittura quanto questa realtà è diventato un vero e proprio pu**anaio. Oltre lo schifo!