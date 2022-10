Oroscopo 30 ottobre 2022, classifica: Gemelli pensierosi, Sagittario socievoli

Secondo l’oroscopo di domenica 30 ottobre, i nati sotto il segno dei Pesci sono un po’ indecisi. Gli Acquario, invece, devono essere risoluti in amore

Oroscopo dei primi sei segni

1 Bilancia. Questo è il momento giusto per andare avanti e per non voltarvi più indietro. In amore ci sono delle belle novità in arrivo, soprattutto per le persone single. Nel lavoro cercate di mantenere la calma.

2 Scorpione. Giornata interessante sul fronte della professione. Soprattutto coloro i quali ricoprono ruoli di responsabilità potranno avere qualche interessante soddisfazione. In amore è tempo di essere creativi e motivati.

3 Pesci. Se avete in mente troppe cose, cercate di focalizzarvi solamente su ciò che conta davvero. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle cose da rivede. Siete un po’ indecisi su una decisione da prendere.

4 Sagittario. L’Oroscopo del giorno 30 ottobre vi invita a cogliere al volo alcune occasioni. Siete socievoli e molto aperti a nuove conoscenze. In ambito professionale è tempo di far valere la vostra posizione.

5 Cancro. Ci sono delle belle soddisfazioni in arrivo. In amore dovete prepararvi a vivere delle situazioni davvero gradevoli. I single potrebbero fare delle conoscenze interessanti, mentre le coppie potrebbero compiere un salto di qualità.

6 Gemelli. Siete un po’ riflessivi e pensierosi in questo periodo. Cercate di non essere troppo introversi. Apritevi con le persone care ed esternate i vostri stati d’animo e vedrete che ne trarrete giovamento.

Previsioni astrali 30 ottobre ultimi sei segni

7 Acquario. In amore bisogna essere risoluti. Non vi fermate alle apparenze. Nel lavoro, invece, potreste essere tentati da qualche distrazione. Adesso è il momento di andare avanti e di dimostrare le vostre qualità.

8 Toro. Ricordate che le bugie hanno le gambe corte. Sia nel bene, sia nel male è sempre importante raccontare la verità. Nel lavoro vedrete che ci saranno delle sorprese, ma adesso è tempo di fermarsi un attimo a riflettere.

9 Leone. Siete persone socievoli e altruiste. Le previsioni dell’oroscopo del 30 ottobre vi esortano ad essere determinarti. Ricordate che nella vita la bellezza passa, ciò che conta è la sostanza, quindi, non soffermatevi sulle apparenze.

10 Vergine. Buone nuove in arrivo, ma siete un po’ agitati. I nati sotto questo segno potrebbero vivere qualche momento di tensione in quanto non siete amanti delle attese. Nella vita, però, non si può avere tutto e subito.

11 Capricorno. Ci sono momenti nella vita in cui è necessario mettere da parte l’orgoglio e guardare avanti con maggiore ottimismo. Se siete incerti sul lavoro, forse è il caso di riflettere un po’ più a fondo.

12 Ariete. Interessanti risvolti dal punto di vista professionale. Siete un po’ indecisi sul da farsi, quindi, è meglio non agire di impulso. Nel lavoro volete sempre dare il massimo, ma ci sono momenti in cui è necessario fermarsi un attimo.