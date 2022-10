Oroscopo 31 ottobre 2022: avvicinamento tra Cancro e Capricorno

Secondo l’oroscopo del 31 ottobre, i Bilancia sono favoriti in amore, mentre i Leone sentono il bisogno di esternare i propri sentimenti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete un po’ intolleranti in questo periodo. Siete facilmente impressionabili, quindi, è il caso di riflettere bene prima di prendere delle decisioni importanti. Buon momento per quanto riguarda il lavoro

Toro. Buon momento per l’amore. Siete un po’ indecisi su alcune decisioni da prendere. Dal punto di vista professionale, invece, sentite forse il bisogno di farvi valere, ma date tempo al tempo e non bruciate tutte le tappe.

Gemelli. È necessario trovare un accordo se volete continuare a vivere in maniera serena sul lavoro. Se sono sorti dei problemi nei giorni passati, adesso è tempo di rimediare. L’Oroscopo del 31 ottobre vi invita ad essere risoluti.

Cancro. Ci sono delle sorprese in arrivo per quanto riguarda l’amore. In questo periodo potreste trovare una certa intesa con i nati sotto il segno del Capricorno. Nel lavoro, invece, sentite il bisogno di una piccola pausa.

Leone. In amore sentite il bisogno di esternare i vostri sentimenti. Ricordate che certe cose non si chiedono, quindi vi conviene agire direttamente. In ambito professionale è meglio non essere troppo rigidi e severi.

Vergine. I nati sotto questo segno sentono una fortissima necessitò di sentirsi liberi. In amore non amate le figure opprimenti. Nel momento in cui sentite che le vostre ali vengono tarpate, andate su tutte le furie e finite per rovinare i rapporti.

Previsioni del 31 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Momento molto favorevole per quanto riguarda l’amore. Ad ogni modo, cercate di non esporvi troppo. Ci sono situazioni nella vita in cui conviene di più fare buon viso e cattivo gioco.

Scorpione. Giornata molto interessante per i sentimenti. Se avete avuto delle discussioni di recenti, adesso è giunto il momento di fare la pace. In ambito professionale, invece, bisogna capire quali siano le vostre priorità.

Sagittario. L’oroscopo del 31 ottobre vi invita ad osare. Oggi vi sentite particolarmente in forma, pertanto, approfittate di questo momento. In ambito professionale ci sono delle novità da prendere in considerazione.

Capricorno. Per l’amore questo è sicuramente un buon momento. Osate e andate avanti sino in fondo. In ambito professionale, invece, siete un po’ saturi. Abbiate pazienza e non siate frettolosi.

Acquario. Ci sono dei momenti in cui è necessario fare un bilancio della propria vita e capire se si sono raggiunti gli obiettivi prefissati. Se il vostro resoconto è negativo, cercate di lavorare di più su voi stessi e non demoralizzatevi.

Pesci. In questo momento sentite forte il bisogno di circondarvi di persone che vi vogliono bene. Non siete amanti della solitudine, pertanto, è il caso di