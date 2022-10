Gabriel Garko ha mentito a Ballando? Cosa è sfuggito alla Carlucci

Gabriel Garko ha mentito a tutti

Il bellissimo attore italiano ha deciso quest’anno di metterdi in gioco nel programma di Milly Carlucci.

Un’esperienza che si è rivelato fin dal primo istante interessante e ricca di emozioni ha fatto sapere Garko. Pochi giorni fa purtroppo un brutto infortunio lo ha costretto a fermarsi e al momento lasciano preoccupare le sue condizioni.

Intanto, fino a questo momento si è rivelato un grande ballerino. A confermarlo anche Carolyn Smith ammettendo che tale passione potrebbe diventare anche una professione.

Gabriel ha spiegato di non aver mai ballato fino ad oggi ma qualcuno molto informato ha confermato che ha mentito a tutti… L’attore ha preso in giro la redazione di Ballando con le stelle

Gabriel Garko ha mentito a tutti? Sembrerebbe proprio di sì. L’attore quando ha deciso di partecipare a Ballando con le stelle aveva spiegato di non aver mai ballato fino a quel momento e invece… non è così!

Qualcuno, infatti. Ha tirato fuori una vecchia intervista di Garko, risalente al 2014, in cui il diretto interessato parlava di aver sostenuto per diversi giorni nove ore di allenamento in sala prove per la serie tv Rodolfo Valentino.

Garko da la sua versione

Ovviamente dopo tale indiscrezione si è subito gridato allo scandalo e Garlo si è trovato costretto ad intervenire in prima persona. IL 50enne ha specificato che imparare una coreografia di ballo non è la stessa cosa del saper ballare .

Nella serie ha dovuto imparare un bao mentre qui è tutta un’altra storia. Insomma, per Gabriel grazie a BAllando con le stelle potrebbero aprirsi nuove porte. Più volte la Carlucci ha fatto sapere di avrr inseguito Garko per anni e che sono adesso è riuscito a convincerlo a partecipare allo show.

Risolta la questione, nel corso della diretta di Ballando con le Stelle Gabriel Garko si è esibito con la sua insegnante di danza e ballerina Giada Lini anche se con un braccio fasciato da un tutore dopo l’incidente dei giorni scorsi.