Mara Venier, che disastro: tutto parte in maniera sbagliata “Che figura”!

Domenica In inizia con errore: brutta figura per Mara Venier

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Come sempre Mara Venier ha incontrato numerosi ospiti nel suo salotto ma la diretta, come spesso accade, è partita con un errore. Andiamo a vedere insieme cosa è successo.

Domenica In parte con un errore: imbarazzo in studio

E’ stato un inizio di puntata un po’ particolare, dato che c’è stato un piccolo errore come ne succedono spesso, quando si parla di dirette televisive. Mara Venier stava dando il benvenuto agli spettatori sulle note di Come vorrei (dei Ricchi e Poveri) quando la musica si è interrotta all’improvviso per far spazio alla sigla di Domenica In.

Il momento è durato pochi secondi ma ha creato molta confusione e imbarazzo in studio. Un particolare che è stato notato anche dai tantissimi telespettatori a casa che subito si sono scatenati sui social esclamando “che figura”.

Mara Venier omaggia Franco Gatti

Nella puntata di oggi di Domenica In la prima parte è stata dedicato al cantante scomparso Franco Gatti. La sua morte ha scioccato tutti gli appassionati della musica italiana, d’altronde i Ricchi e Poveri sono un gruppo famosissimo in tutto il mondo.

Proprio per parlare di lui e rendergli omaggio, Mara Venier ha ospitato la moglie: “Sono venuta da sola perché voglio mettermi alla prova e far vedere a tutti che c’è la faccio ma non ci riesco.

Mara Venier ha cercato di dare qualche consiglio alla sua amica, e soprattutto l’ha invitata ad andare avanti con coraggio. La conduttrice, inoltre, che conosceva molto bene l’artista ha ricordato a tutti che Franco era davvero un uomo buono e gentile, motivo per cui era amato da tutti.

Una persona inoltre umile che nonostante la grande popolarità e il successo non si è mai lasciato andare in tentazioni o ha mai ostentato. Amante della sua famiglia e dei suoi cari, Gatti resterà per sempre nel cuore di tutti.