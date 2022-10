Grande Fratello Vip, problemi per Signorini: il reality è a rischio!

Problemi in arrivo per Alfonso Signorini: cosa sta accadendo in queste ore

Il Grande Fratello Vip di questa edizione era partito con il botto ma a distanza di un mese stanno arrivando già problemi seri per il noto conduttore televisivo. Alfonso Signorini infatti è in grande difficoltà in queste ore soprattutto dopo quello che è accaduto nella casa.

Prima il caso Marco Bellavia che ha indignato i telespettatori, poi il grave atteggiamento di Elenoire Ferruzzi verso Nikita. Infine, gli atti osceni di Antonino e Giaele che pare hanno consumato un rapporto sotto le lenzuola. Beh, nelle scorse ore si è parlato di nuovi concorrenti in arrivo ma pare che nessuno voglia entrare nella Casa.

Alfonso Signorini in difficoltà: cosa sta accadendo

Ciò che è successo nella casa del Grande Fratello Vip in queste settimane non ha aiutato il reality e lo stesso Alfonso Signorini. Motivo per cui il conduttore in queste ore è alla ricerca di nuovi concorrenti e di nuove dinamiche per il suo programma.

In tanti, in rete si sono schierati contro il reality e la produzione chiedendo addirittura la chiusura. Si è parlato di bullismo e di fatti realmente gravi che non sono piaciuti al pubblico a casa.

Per questo motivo, vista anche la lunghezza monster che caratterizzerà anche questa settima annata del reality, Signorini sta cercando di convincere altri personaggi Vip a fare ingresso ma al momento con scarsi risultati.

Grande Fratello Vip: i possibili nuovi concorrenti

Alfonso Signorini è alla ricerca di nuovi personaggi da far entrare nella casa. Sul web ormai da giorni circola con insistenza il nome di Oriana Marzoli, classe 1992, che molto probabilmente sarà arruolata nel cast del Gf Vip.

Si tratta di un’influencer venezuelana da 2 milioni di follower, che potrebbe regalare forti emozioni ai telespettatori. Ma non solo, sembra anche possibile l’ingresso di Edoardo Tavassi, Davide Donadei, Luca Onestini e Sara Altobello. Al momento, però, precisiamo non si hanno certezze, bisognerà attendere almeno la puntata di giovedì 3 novembre.