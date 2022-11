Carlotta Mantonvan, il racconto è struggente: “Io e Stella vediamo sempre Fabrizio li… “

L’ex Miss Italia ricorda Fabrizio Frizzi e confessa di vederlo insieme alla figlia

Carlotta Mantovan si è lasciata andare ad una lunga intervista nel salotto di Silvia Toffanin. La giornalista ed ex conduttrice di Tutta salute ha raccontato come procede la sua vita senza Fabrizio, ma anche anche parlato dei suoi nuovi progetti e il motivo per cui ha lasciato l’Italia. E proprio parlando di Fabrizio Frizzi che ha commosso tutti, svelando che lei e Stella spesso parlando con lui…

Carlotta Matovan e la figlia Stella parlano con Fabrizio Frizzi

La vedova di Frizzi ha spiegato che la sua vita da quando Fabrizio non c’è più è completamente cambiata ma nonostante tutto si fa forza e va avanti. E proprio parlando del marito che ha commosso tutti svelando un particolare dettaglio. “Vediamo un prato di fiori gialli e salutiamo papà, lo vediamo nelle piccole cose che per noi invece sono enormi”.

Da quando il conduttore è venuto a mancare, Carlotta si è molto avvicinata alla fede e solo grazie alla preghiera ha superato il lutto. “Ci credo, oggi più di ieri. Certi segnali non possono essere una casualità. Prima ero più scettica, ora credo”.

La giornalista si emoziona ancora parlando di Frizzi

Carlotta da circa un anno si è trasferita in Francia, dove ha deciso di iniziare un nuovo percorso di vita accanto alla figlia. Una decisione presa non subito ma studiata da tempo. D’altronde trasferirsi con una bambina di 10 anni in un’altro paese non è facile ma è stata la scelta migliore, ha fatto sapere.

Anche se Fabrizio non è più presente fisicamente, la giornalista ha fatto sapere che nella loro quotidianità c’è sempre. “Era la persona onesta, simpatica, sincera che si vedeva in tv. La semplicità e il sorriso erano il suo tratto distintivo, ma dietro a quel sorriso c’era tanto studio.

Frizzi era un grande lavoratore e amava tantissimo quello che faceva. Motivo per cui ha lavorato fino alla fine, senza mai tralasciare indietro i suoi impegni. Ad oggi sono in tanti a ricordarlo e davanti a queste parole anche il pubblico di Verissimo si è lasciato andare ad un lungo applauso.