Ginevra ed Elettra Lamborghini canzone insieme? La bomba e le confessioni su Antonino

Sull’ultimo numero del magazine Chi, è presente un’intervista rilasciata da Ginevra Lamborghini, la quale ha svelato di voler fare una canzone con sua sorella Elettra. Ricordiamo che le due non si parlano da anni, per causa ancora da scoprire esattamente del tutto.

Nell’ultimo periodo, però, specie a seguito della squalifica di Ginevra dal GF Vip, pare che tra le due stia cambiando qualcosa. Nel corso dell’intervista, poi, l’ex gieffina ha parlato anche di Antonino Spinalbese, facendo delle confessioni inedite.

La bomba di Ginevra: presto canzone con Elettra Lamborghini?

Ginevra Lamborghini ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto rivelazioni inedite su sua sorella Elettra e sulla possibilità di incidere con lei una canzone. L’ex concorrente del GF Vip ha sempre dichiarato di voler risanare i dissapori con sua sorella. Elettra, dal canto suo, non parla mai di questa faccenda e si è sempre mostrata molto chiusa all’idea di aprire uno spiraglio.

In questo periodo, però, sembra che qualcosa stia cambiando. Ginevra, infatti, in una precedente occasione ha dichiarato che ci fossero dei piccoli segni di riavvicinamento tra lei e sua sorella. Il tutto si sarebbe verificato a seguito della squalifica della concorrente dal GF Vip. Elettra, infatti, invece di gioire come molti credevano, pare abbia teso una piccola e timida mano nei confronti di sua sorella. Naturalmente, è ancora tutto da vedere, in quanto non c’è nessuna riappacificazione concreta.

Ginevra fa una confessione su Antonino Spinalbese

Ad ogni modo, Ginevra Lamborghini ha detto di non poter fare a meno di sognare di incidere una canzone con sua sorella Elettra. Le due hanno due stili completamente diversi, pertanto, ci sarebbe un bel lavoro da fare prima della realizzazione di questo brano. Ginevra, poi, ha fatto delle confessioni anche su Antonino Spinalbese. A tal riguardo, ha detto di essere molto legata a lui.

In particolare, ha ammesso di non aver mai conosciuto un ragazzo così, con cui si trova così bene a parlare e dialogare. Tra loro, oltre che un’intesa fisica, c’è anche una grande intesa mentale, cosa decisamente più forte e duratura. In ogni caso, adesso è tutto da vedere. Antonino è al GF Vip e, specie negli ultimi giorni, si sta mostrando estremamente vicino Giaele De Donà, cosa che non è di particolare gradimento per Ginevra. Non resta che attendere, dunque, per vedere come andrà a finire.