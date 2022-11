Tina Cipollari ha deciso: “Non sarò più presente in studio…”

Tina Cipollari, opinionista di Uomini e donne ha preso una decisione importante

Senza ombra di dubbio Tina Cipollari, amata dagli italiani proprio per il suo modo di fare sempre schietto e sincero, in una recente intervista ha fatto sapere di aver preso una decisione molto importante che riguarda il suo futuro all’interno del dating show di Maria.

Ma in queste puntate è successo qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato, vediamo tutti i dettagli di questa incredibile vicenda.

Tina Cipollari ha preso una decisione importante

Nonostante lo stop televisivo di Uomini e donne sono continuate le registrazioni del programma e con tanti colpi di scena. Uno riguarda proprio Tina Cipollari che sembra dopo quanto accaduto aver preso una decisione molto importante.

A riferire i dettagli di quanto sarebbe avvenuto in studio è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni. Come in molti sanno la presenza dell’opinionista nel format si fa molto notare soprattutto per le sue litigate con partecipanti e tronisti. E proprio di una lite tratta la vicenda che ha coinvolto nuovamente la Cipollari.

Uomini e donne, la vamp lascia lo studio!

Stando alle ultime anticipazioni la nota opinionista nelle ultime registrazioni avrebbe discusso in maniera molto animata con una delle sue avversarie, Federica Aversano. Dopo Gemma Galgani è la volta della ragazza napoletana. C’è da dire che Tina più volte ha espresso un pensiero negativo sulla giovane.

“Tina, dopo aver discusso con Federica, ha affermato che d’ora in avanti non sarà più presente durante il percorso della tronista e che ogni volta che Federica sarà al centro studio, lei uscirà” .

Non è la prima volta che la collega di Gianni Sperti quando qualcuno le sta poco simpatico preferisce uscire dallo studio quando è al centro, aspettando dietro le quinte. E’ successo davvero molte volte, soprattutto con Gemma. Intanto, al momento non ci resta altro che attendere le nuove puntate per capire cosa accadrà.