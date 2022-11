GFVip, Totti rompe il silenzio e risponde alla Fiordalisi: rabbia e indignazione

Francesco Totti risponde ad Antonella Fiordalisi dopo la questione messaggi nata al GFVip

In queste ore l’ex capitano giallorosso ha rotto il silenzio dopo le esternazioni della Fiordalisi nella casa del GFVip, che purtroppo l’ha tirato in ballo su una situazione imbarazzante.

La vicenda è stata trattata in prima serata anche da Alfonso Signorini che ha voluto vederci più chiaro. La versione di Antonella è che il Pupone l’abbia contattata questa estate, forse ad agosto o settembre, scrivendole un semplice “ciao”. Semplice mica tanto visto che in tanti hanno subito pensato ad un flirt e ad un tradimento nei confronti di Ilary.

Francesco Totti rompe il silenzio sulla Fiordalisi

Francesco Totti ha deciso di parlare e di dire la sua su quanto dello da Antonella pochi giorni fa. Il calciatore è stato tirato in ballo in una questione alquanto scomoda in quanto a quei tempi era ancora insieme ad Ilary.

Ilportale Biccy ha sentito Alex Nuccetelli, amico di Totti, il quale ha raccontato di aver parlato proprio con lui nelle scorse ore e sembra che Francesco si sia detto estraneo ai fatti. Alex ha spiegato in poche parole che Antonella ha mentito e che è solita vivere di questi gossip per far parlare di se.

“Dispiace perché lei è una delle poche cose interessanti da vedere nella Casa e mi sembra anche intelligente. Però che sciacalli su fatti spiacevoli altrui non mi sembra una cosa carina. Così si comportano gli sciacalli e gli avvoltoi”.

GFVip: Antonella Fiordalisi ha mentito

Alex ha continuato ancora dicendo che all’inizio ha creduto alla versione di Antonella ma sentendo Francesco ha capito che era tutta una falsa. La ragazza voleva tirare l’attenzione su di se e Totti al centro dei media, è stata un ottima soluzione.

Nuccetelli inoltre ha spiegato che la mossa della concorrente del GFVip è stata falsa e di questa questione ovviamente non se ne parlerà più. Francesco non ha mentito e non ha nulla da nascondere ha concluso. Anzi ha affermato che la Fiordalisi non sa nemmeno chi è.