Ida e Alessandro sempre più intimi sui social: pubblico Uomini e Donne chiede provvedimenti (FOTO)

La conoscenza tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza sta proseguendo a gonfie vele al di fuori di Uomini e Donne. I due, infatti, stanno disseminando numerosi indizi sui social da cui si evince che siano molto uniti e felici.

I telespettatori del talk show di Maria De Filippi, dunque, stanno cominciando a spazientirsi e ad esortare i due protagonisti a prendere una decisione definitiva. Il loro rapporto, infatti, sembra consolidato. Per quale ragione continuano a restare in studio?

Legame sempre più forte tra Ida e Alessandro

Da quando Alessandro Vicinanza ha aperto il suo cuore a Ida Platano a Uomini e Donne, tra loro è cominciata una nuova conoscenza. In un primo momento, la dama era piuttosto titubante. In più occasioni, infatti, aveva precisato al ragazzo di non viaggiare sulla sua stessa lunghezza d’onda, in quanto non provava amore nei suoi confronto. Ad ogni modo, nonostante questo, i due hanno proseguito nella loro frequentazione.

Con il passare del tempo, il loro legame pare sia sempre più forte e indissolubile. Attraverso i loro account Instagram, infatti, stanno condividendo delle foto molto romantiche da cui si evince che stiano trascorrendo molto tempo insieme e si stiano trovando molto bene. Questo, però, sta facendo storcere il naso a molti telespettatori del dating show di Canale 5. L’indignazione si fonda principalmente su due motivazioni, che andremo a sviscerare.

La richiesta del pubblico di Uomini e Donne

In primo luogo, il regolamento di Uomini e Donne prevede che i concorrenti non possano anticipare sui social cose relative alle loro frequentazioni prima della messa in onda delle puntate. Ida e Alessandro, però, stanno trasgredendo a questa regola mostrando contenuti dai cui si evince palesemente che siano insieme. In secondo luogo, poi, i contenuti pubblicati dai due protagonisti sembrano carichi d’amore.

Non mancano, infatti, parole dolci e cuori. Questo, dunque, sta spingendo la maggior parte dei telespettatori di Uomini e Donne a ritenere che i due, ormai, debbano abbandonare il programma per proseguire la loro storia al di fuori. Nel momento in cui nasce un sentimento reciproco e la relazione diventa stabile, infatti, i partecipanti sono esortati ad andare via. Per quale ragione i due continuano a permanere in studio? Per visibilità oserebbero dire i più malpensanti. Non resta che attendere, dunque, per vedere come evolverà la situazione.